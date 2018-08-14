"Сделано на Дону": сыры с полувековой историей в соответствии с новейшими стандартами

Похоже, знак качества "Сделано на Дону" скоро станет известен еще большему числу жителей России. Дело в том, что им отмечена продукция Сыродельного завода "Семикаракорский", который за последние полгода претерпел масштабную реконструкцию и на днях открылся после модернизации.

Обновление цехов и расширение производственных мощностей вывели завод в ранг крупнейшего на Дону предприятия, производящего молочную продукцию, и позволило войти в пятерку крупнейших сырзаводов России.

Предприятие, основанное в Ростовской области еще в 1969 году, почти полвека успешно работает, снабжая потребителей твердыми и плавлеными сырами, сухой сывороткой, сливочным маслом и спредами. Если от лирики перейти к цифрам, только в прошлом году завод произвел более 11,5 тысячи тонн сыров, 5,4 тысячи тонн сухой сыворотки, одну тысячу тонн сливочного масла. И, судя по всему, это не предел.

Проведенная модернизация позволит увеличить ассортимент выпускаемой продукции, в недалеком будущем на предприятии автоматизируют процессы формования, прессования и фасовки сыров. И этим новации не ограничатся.

Генеральный директор завода Валерий Шевченко, рассказывая о том, что уже сделано, выделил замену восьми сыродельных ванн емкостью по десять тонн каждая на шесть сыроизготовителей по 15 тонн каждый соответственно, производства австрийской компании Bertsch.

В данный момент строится складской комплекс, рассчитанный на хранение 2,5 тысячи тонн сыров. Частично он начнет действовать уже в 2019 году.

Надо сказать, что предприятие ценно не только своей продукцией, но и тем, что является крупным работодателем. По словам первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова, оно дает работу 560 жителям города и района. Также Гончаров рассказал, что "70 процентов закупаемого предприятием молока приобретается в личных подсобных хозяйствах".

Речь идет о 26 районах Ростовской области. На сегодняшний день предприятие имеет 90 охладительных установок, а значит, оно способно перерабатывать больше молока, что, в свою очередь, стимулирует сельхозпроизводителей Дона на создание большего объема своего продукта. В выигрыше оказывается и потребитель, который получает вкусные и качественные продукты, да еще своего донского производства.

По словам директора по развитию ООО "Группа компаний "Фудлэнд" (стратегический инвестор предприятия) Андрея Дахновича, модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей предприятия продолжится. Ведутся работы по строительству складского комплекса на 2,5 тысячи тонн единовременного хранения сыров, первая очередь которого планируется к ведению в эксплуатацию до 2019 года. Планируемый объем инвестируемых средств может составить до 560 миллионов рублей, а за десять лет суммарные вложения — около 1,5 миллиарда рублей.

С начала года предприятие получало льготные краткосрочные кредиты на сумму 700 миллионов рублей, а всего господдержка сырзавода "Семикаракорский" за 2016-2018 годы составила порядка 60 миллионов рублей.