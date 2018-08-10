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Ростовская область: купить квартиру стало проще

Россия » Юг » Последние новости Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал запуск нового проекта, предполагающего введение новых более удобных для населения условий ипотечного кредитования, призванных стимулировать отрасль домостроения в регионе.

Соответствующее заявление глава региона сделал 9 августа на торжественном приеме, посвященном Дню строителя. Льготное ипотечное кредитование граждан заключается в том, что процентная ставка по ипотечным кредитам будет составлять не более шести процентов годовых в течение всего периода кредитования.

"Это будет новый стимул для отрасли домостроения и для жителей региона", — считает губернатор.

Василий Голубев рассказал также о положительной динамике строительной отрасли региона. Ростовская область в прошлом году сдала в эксплуатацию свыше 2,3 миллиона квадратных метров жилья. Эта цифра подняла область до девятого места среди остальных регионов по аналогичному показателю.

Кроме того, за последние пять лет в Ростовской области было построено и введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья. В течение этого срока объем работ, которые выполнили строительные организации Дона, оценили в более 760 миллиардов рублей.

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Темы жилье ипотека Ростов-на-Дону строительство День строителя Василий Голубев Ростовская область
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