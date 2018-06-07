Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

К 100-летию архивного дела: в Ростове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция

Россия » Юг » Последние новости Ростова-на-Дону

5 июня в стенах Южно-Российского института управления (филиала РАНХиГС) на улице Пушкинской собрались архивисты со всей страны, в том числе из Ставрополя, Кубани, Подмосковья, а также Республик Татарстан, Калмыкия, Адыгея и ряда других субъектов.

Свой профессиональный правздник архивисты России отмечают 1 июня, когда все архивные учреждения были подчинены государству, и в этом году у них юбилей — 100-летие. Впрочем, на этот раз ведущие архивисты России собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы управления архивным делом, общественную роль данных учреждений, а также определить вектор развития на ближайшее будущее.

"Сегодня важно не только подвести итоги вековой работы, но и наметить цели, — подчеркнул председатель комитета по управлению архивным делом Ростовской области Виталий Захаров. — Смотреть вперед, идти к пользователю через интернет — это основная задача на ближайшее время. Ведь современный архив — это уже не просто тысячи бумажных документов, это новейшие компьютерные системы учета, базы данных, растущие комплексы электронных и оцифрованных документов…"

В Ростовской области благодаря поддержке регионального правительства архивисты уже приступили к созданию информационно-справочного портала "Донские архивы", предназначение которого свести воедино управленческие структуры, государственные и муниципальные архивы. Пока в России опыта создания такого ресурса нет, Ростовская область стала первопроходцем.

В 2018 году планируется завершить первый этап создания данного портала — разработать софт и соответствующее программное обеспечение, которое позволит интегрировать "Донские архивы" с информационной системой МФЦ и порталом "Госуслуги".

На следующем этапе через систему госзакупок будет найден подрядчик, который продолжит оцифровку архивных документов. Поскольку на оцифровку всего массива донских архивов потребуется около 230 лет, то работы начнутся с наиболее важных и актуальных материалов. А донские архивы — кладезь исторических, статистических данных, которые все расставляют по полочкам, рассказывают об истории становления советского государства, России, а также донского региона.

"Историю не обманешь, и архив тоже, — считает заместитель директора Южно-Российского института управления (филиала РАНХиГС) Александр Резванов. — Это база знаний, на которых основываются наши сегодняшние научные изыскания. Это живой организм. Нельзя воспринимать архив как просто хранилище документов. Это базис, мощная научная платформа, на базе которой можно творить будущее региона и страны, потому что, не зная прошлого, невозможно построить будущее…"

Минэконом готовит россиянам болезненные непопулярные реформы Минэконом готовит россиянам болезненные непопулярные реформы
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы МФЦ госуслуги архивное дело Ростов-на-Дону Донские архивы Ростовская область
Обсудить
Актуальная аналитика
Диалоги
Андрей Туманов и Сергей Новиков о том как бороться с вредителями и болезнями растений
Аналитика
Север vs Юг
Формула небес
Астролог: рожденные 07.06 мечтательны
Читательский топ
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Шаг Асада - предупреждение Грузии
Новости Все >
Как в подлодке? Emirates откажется от иллюминаторов в самолетах
СМИ Хорватии призвали ЕС дружить с Россией и перестать быть вассалами США
Человеческое ухо – лучший дом для таракана
Ким Чен Ын боится покушения на саммите с Трампом
К 100-летию архивного дела: в Ростове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
Россияне начали инвестировать средства в ПИФы облигаций
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Экономика
Эксперты объяснили, какое пиво нельзя даже нюхать
Мир
Впервые в СБ ООН: США не смогли набрать ни одного голоса для своей резолюции
Украина
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко

Украинские политики не исключают, что президент страны  Петр Порошенко мог отдать приказ сбить Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе.

Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Россия
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Общество
Назвавший себя "князем АУЕ" сын гаишника сядет в тюрьму
Украина
ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"

Открыть огонь, если возникнет опасность, пообещал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

ДНР пообещала утопить флот Украины морскими "Чебурашками"
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Происшествия
Украинский режиссер не выдержал и покончил с собой
Политика
Россия закроет границу для иностранцев-русофобов
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 07.06 мечтательны Соломон Соловьев Сергей Лебедев Анонимайзеры в России вне закона Сергей Лебедев Любовь Степушова Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу Любовь Степушова
Комментарии
Россия завоюет Украину за пару дней
Россия завоюет Украину за пару дней
Россия завоюет Украину за пару дней
Россия завоюет Украину за пару дней
Россия завоюет Украину за пару дней
Ответный удар: Порошенко собрался построить мост через Дунай
Ким Чен Ын боится покушения на саммите с Трампом
Почему в правительстве посмеялись над словами Медведева
Какой сон может привести к преждевременной смерти
Центробанк назвал молодежь угрозой пенсионной системе
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Центробанк назвал молодежь угрозой пенсионной системе
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Россия и Украина - на дне списка миролюбивых стран
MH17: с компенсациями - не к нам, с санкциями - давно не было
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
"Немедленно вон из Сирии": Асад выдвинул Трампу ультиматум
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"

Об итогах ПМЭФ-2018, о том, что происходит с суверенитетом России, и о пресловутом "деле Скрипалей" "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
Евросоюз
Случай Пискорского, или Польская власть как гестапо
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Украина
"Недоумки": киевляне не оценили "акции" с гробами "бойцов ЧВК" от украинских радикалов у посольства РФ
Почему Швеция идет на самоубийство
Евросоюз
Почему Швеция идет на самоубийство
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Южная Америка
Украина пойдет по пути Колумбии и войдет в НАТО
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Новости Армении
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
Мир
Выстоит ли Европа на трампоопасном направлении
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался