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Источник Правда.Ру

В Ростовской области продолжаются противопожарные проверки

Россия » Юг » Последние новости Ростова-на-Дону

В Ростовской области продолжаются проверки противопожарного состояния торговых и развлекательных центров. На соблюдение требований пожарной безопасности специалисты МЧС в рамках прокурорского реагирования уже проверили 455 объектов (в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, в досуговых детских организациях, в учреждениях культуры и спорта, в других местах с массовым пребыванием людей).

В Ростовской области продолжаются противопожарные проверки. 385404.jpeg

Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился начать проверки сразу после трагедии в Кемерове, унесшей десятки человеческих жизней, в том числе детей.

Проверки противопожарного состояния объектов Ростовской области осуществляют сотрудники прокуратуры и МЧС. Особое внимание уделяется наличию и работоспособности систем сигнализации и пожаротушения. Проверяется состояние путей эвакуации, осматриваются лестничные клетки, коридоры, эвакуационные выходы, их соответствие предъявляемым требованиям.

В рамках надзорно-профилактических мероприятий федеральной противопожарной службой Ростовской области на объектах проводятся пожарно-тактические учения, а также практические тренировки по эвакуации людей из зданий.

В Ростовской области продолжаются противопожарные проверки. 385405.jpeg

"Как показало произошедшее в Кемерове, контроль за соблюдением норм безопасности граждан на таких объектах надо начинать не тогда, когда они построены, а когда они только начинают проектироваться и проходят экспертизу. Мы должны не только выражать сочувствие и слова поддержки пострадавшим и потерявшим близких, но и основательно усвоить этот урок. Вот почему проверки мест массового пребывания людей в Ростовской области будут продолжены, мониторинг ситуации будет еженедельным, а с не реагирующих за замечания собственников ТРЦ мы будем жестко спрашивать", — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Темы пожар трагедия Кемерово Ростовская область
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