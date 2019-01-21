Самая пожилая жительница России скончалась в 128 лет

Скончалась самая пожилая жительница России.

Шаова Нану Цуковна, ушедшая из жизни на 128-ом году, проживала в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. О ее смерти стало известно от местной районной администрации.

По словам родственников долгожительницы, Шаова Нану Цуковна оставила после себя много любимых и любящих отпрысков. Так, семья прославившейся на весь мир женщины рассказала, что у нее было восемь детей, девятнадцать внуков и тридцать три правнука. Успела Шаова Нану Цуковна увидеть даже праправнуков — их у нее было семь.

Отметим, что летом 2017 года уроженку Кабардино-Балкарии внесли в Книгу рекордов России как самого пожилого человека в стране. Соответствующий сертификат долгожительнице вручил лично редактор именитого издания Станислав Коненко. При встрече Коненко сообщил Шаовой Нану Цуковне, что ее возраст является не только российским, но и общемировым рекордом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты попытались выяснить, с чем у россиян ассоциируется приближение старости. Так, выяснилось, что большинство жителей страны связывают пожилой возраст с серьезными проблемами со здоровьем. Немногим меньше россиян признались, что считают, будто пенсия неизменно обозначает неспособность самостоятельно прокормить и обеспечить себя.

Фото: pxhere. com

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