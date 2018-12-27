"Моравия" оставит покупателей без денег и квартир?

В Сочи подозрения в коррупции пали на местную власть. За последние полгода задержаны несколько заместителей мэра Анатолия Пахомова. Все задержания так или иначе связаны с земельными вопросами. Большие вопросы и у местного бизнеса, и у органов правопорядка вызывают распределение и застройка земельных участков на Черноморском побережье. Очередным строительным скандалом последних лет может стать возведение на курортных землях микрорайона "Моравия".

За последние месяцы был задержан ряд чиновников мэрии, связанных с этим строительством. По версии СКР, чиновники закрывали глаза на строительство многоэтажек на землях, предназначенных для малоэтажной застройки. При обращении в мэрию за согласованием стройки сначала следовал отказ, после застройщику советовали обратиться в суд. В суде же представитель мэрии всегда был краток: "мы не против".

Последнее задержание сочинских чиновников связан с застройщиками Невзоровыми. Эта семья сдала несколько объектов с серьезными нарушениями. К примеру, микрорайон "Сокол" был узаконен через суд. Ни одна комиссия не согласилась бы принять объект с серьезными противопожарными нарушениями.

Другая стройка, в районе санатория "Светлана", идет на особо охраняемых курортных землях. Эти земли предназначены для санаториев и пансионатов, а также для развития туризма, для всего населения страны, но там идет быстрая распродажа жилья.

Новая стройка — апарт-отель "Моравия" — идет в районе горы Благодатной, в окружении санаториев "Орджоникидзе", "Искра", на особо охраняемых территориях. По документам строят апарт-отель, а по факту продают жилые помещения. Во всех случаях реализация идет через сомнительные сайты, через "черных" риелторов. Риелтор должен опираться на полную и достоверную информацию об объекте, о соответствии его требованиям законодательства, но этого не происходит. Это может быть квалифицировано правоохранительными органами как преступный сговор группы лиц.

Почему выдавали разрешения на строительство при неполном объеме документов (некоторые из них, по подозрениям, сфальсифицированы) — это сейчас главный вопрос Следственного комитета к тем, кто ставил свои подписи. Многие из подписантов являются фигурантами подобных же уголовных дел и находятся сейчас в СИЗО. Почему на строительный беспредел закрывают глаза мэр, судьи и прокуратура несмотря на сотни обращений граждан — ответа на этот вопрос пока нет.

По информации, полученной от сотрудников мэрии, по понятным причинам пожелавших остаться неизвестными, снятие всех ограничений, обременений и мгновенная выдача разрешений для семьи Невзоровых осуществлялись по устному распоряжению мэра Сочи Пахомова. На коррупционную составляющую могут указывать и другие факты: жена мэра якобы принимала деньги от Невзорова, а зять мэра являлся деловым партнером этой семьи. Сейчас проверка деятельности чиновников и застройщиков ведется центральными следственными органами. Видимо, это говорит о том, что в сложившейся ситуации федеральный центр не доверяет местным структурам.

Но увеличение сроков следственных действий может повысить число пострадавших от действий Невзоровых — тех, кто сдал деньги на покупку жилых помещений. Хочется верить, что сбудутся обещания губернатора Кондратьева В. И. о том, что все преступные эпизоды будут расследованы и виновные будут наказаны.

Остается только открытым вопрос, кто будет отвечать за изуродованный город, отсутствие тротуаров, сужение проезжих дорог или их полную неприспособленность для движения транспорта? В Сочи уже были прецеденты с возгораниями жилых домов, приведшими к гибели людей, так как пожарный расчет элементарно не смог подъехать к месту пожара. Должен же кто-то ответить за попустительство, а возможно, и преступления, непосредственно связанные с управлением городом.

Источник фото: vestum.ru