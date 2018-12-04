Родители утонувшего в канализации ребенка закрыли дело за 150 тыс. рублей

Уголовное дело по факту гибели мальчика в ливневой канализации Сочи закрыли по соглашению сторон.
Как сообщают СМИ, суд Лазаревского района города Сочи прекратил производство по делу о гибели ребенка в ливневой канализации. Причиной закрытия дела названо примирение сторон. По данным осведомленного источника, родителям семилетнего мальчика выплатили 150 тысяч рублей.
Дело квалифицировалось по статье 109 прим (причинение смерти по неосторожности). В качестве одного из факторов приведших к трагедии упоминалось самовольная реконструкция канализации хозяином местной гостиницы, расположенной на улице, где и случилась трагедия. Обвиняемому грозило наказание до двух лет лишения свободы.
Напомним, 3 августа в Краснодарском крае бушевал циклон, сопровождавшийся шквалистым ветром и обильными осадками. В тот день мальчик, приехавший на черноморский курорт из Татарстана, шел с бабушкой по Октябрьской улице поселка Лазаревское — части Большого Сочи. Внезапно ребенок побежал по дороге, а затем упал в канаву, которая оказалась ливневой канализацией. Выбраться оттуда он уже не смог. Несчастного отнесло в сторону моря. Его тело было обнаружено спасателями в русле реки Свирка.
К сожалению, такие случаи не редкость, Правда. Ру сообщала о гибели ребенка в сливном колодце в Свердловском области.
По факту гибели малолетнего возбуждено еще одно уголовное дело по статье 293 часть 2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Ответчиком выступает заместитель главного инженера по эксплуатации ливневой канализации МУП Сочи "Водосток" . Следственные действия по этому делу продолжаются.
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