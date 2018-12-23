Кадыров признался, как хочет завершить свою политическую карьеру

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как и почему хочет завершить свою политическую карьеру.

Так, по словам российского государственного и политического деятеля, он хочет завершить свою политическую карьеру в уже привычной ему должности — будучи руководителем российского региона. В интервью федеральным средствам массовой информации Рамзан Кадыров признался, что не мечтает стать ни президентом Российской Федерации, ни главой какого-либо российского федерального ведомства. Глава Чеченской республики заявил, что он "не такого уровня человек". По мнению Кадырова, он бы не справился с должностью руководителя даже какого-нибудь слабого и скромного российского ведомства.

Напомним, что Рамзан Кадыров возглавляет Чеченскую республику вот уже больше десяти лет — с 2007 года. Несколько лет назад он был переизбран на третий срок, набрав 98 % голосов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал громкое заявление по поводу боевых действий Российской Федерации на территории Сирийской республики. Так, Рамзан Кадыров заявил, что опыт Чечни по противодействию терроризму обязательно нужно использовать в нелегкой борьбе с сирийскими бандформированиями.

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