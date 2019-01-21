В Чечне готовы открыть на ТВ рубрику для извинений

Глава Министерства национальной политики республики Чечня Джамбулат Умаров рассказал о том, что местные власти готовы создать на телевидении отдельную рубрику для извинений.
По словам Джамбулата Умарова, на сегодняшний день в сети Интернет слишком много хулиганов, сеющих панику. Такие люди, объясняет Умаров, намеренно распространяют в социальных сетях фейковые истории — об отравлении воды в городской канализации, о якобы присутствующих в вакцинах от различных заболеваний ядах. Глава Министерства нацполитики Чеченской республики признал, что таких людей быстро находят, но толком не могут наказать.
Джамбулат Умаров рассказал, что людей, распространяющих в сети Интернет соответствующие фейковые новости, заставляют извиняться на местном телевидении. Власти Чечни, указал депутат, готовы даже создать отдельную рубрику на телевидении или специальную колонку в газетах для извинений. Но, сетует Умаров, это все же не выход. Он уверен, что с подобными серьезными проступками необходимо бороться по-другому. Например, заставить всех пользователей сети Интернет "паспортизироваться".
"Если ты такой справедливый, почему ты мразь?", — задается риторическим вопросом Джамбулат Умаров в эфире одной из федеральных радиостанций, обращаясь ко всем обманщикам.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заставил местного хулигана извиниться. Парень неприлично вел себя в общественном транспорте — кричал, проявлял агрессию, кинул в сидящих поблизости людей пустой бутылкой.
Также "Правда.Ру" писала о том, что совсем недавно Чечня вновь стала предметом обсуждения буквально по всей России. Дело в том, что суд города Грозный вдруг решил списать местным жителям 9 миллиардов рублей долга за жилищно-коммунальные услуги.
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