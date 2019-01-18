Жителям Чечни списали все долги за газ из-за угрозы протестов

Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к "Газпром межрегионгаз Грозный", в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Тем временем ответчик исполнять требования законодательства не торопится и до сих пор не составил документы, которые важны для списания дебиторской задолженности населения Республики. Задолженность стала безнадежной к взысканию из-за истечения всех сроков исковой давности.
В прокуратуре Чеченской Республики пояснили, что из-за незаконного бездействия ответчика, сумма, нереальная к взысканию не была вовремя списана. При этом действия ответчика, который предъявлял требования о возвращении долга, могли послужить поводом для массовых протестов и создавали напряженность в обществе. Суд Грозного посчитал долг необоснованным и постановил списать его с населения.
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