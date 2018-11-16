Чечня обиделась на игру про вампиров и "султана Рамзана"

По сюжету настольной игры Vampire: the Masquerade шведской компании Paradox Interactive Чеченской республикой управляет клан древних вампиров, а их глава "султан Рамзан" отстаивает вампирские интересы в Кремле взамен на обещанное бессмертие.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов заявил СМИ, что за созданием игры стоят те же организации, что распространяли слухи о якобы претеснении сексуальных меньшинств на территории республики, и назвал игру частью компании по очернению Российской федерации и Кадырова лично. По мнению Джамбулата Умаров, министр по национальной политики республики, считает, что Чечня упоминается в негативном контексте из-за того, что республика остаётся верной традиционным ценностям. Умаров также не исключает судебного разбирательства со шведскими разработчиками.

Согласно легенде игры, вампиры питаются кровью местного населения, для этого на территории Чеченской республики оборудовано 75 участков для кормления вампиров, замаскированных под спортивные залы и другие муниципальные объекты. В случае, если человек отказыватся прийти и сдать кровь, его семью наказывают. У главы вампиров есть личная охрана из 600 вампиров-спецназовцев, а также "султан Рамзан" получает из российского бюджета многомиллионные субсидии.