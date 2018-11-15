Кадырова снова заблокировали в "Инстаграме"

Восстановленный менее суток назад профиль продержался до первой публикации — в ней Рамзан Кадыров признался, что спит с пистолетом.

В посте Кадыров называл оружие "братом" и "боевым товарищем", сказавшим много "свинцовых "слов" негодяям". По словам главы Чеченской Республики, когда он перед сном достает из пистолета обойму, то видит "стройный ряд бойцов со сверкающими касками". В течение всей остальной ночи оружие "мило дремлет под моей подушкой", поделился с пользователями Кадыров. В данный момент страница Кадырова в "Инстаграме" недоступна.

Напомним, в декабре прошлого года профиль главы Чеченской Республики был заблокирован из-за того, что Кадыров попал в санкционный "список Магнитского" — перечень лиц, ответственных за нарушение прав человека на территории РФ. Восстановление страницы администрацией "Инстаграма" Рамзан Кадыров назвал торжеством справедливости и объявил о решении продолжить вести соцсеть с того момента, на котором он остановился 11 месяцев назад. Следовательно, пост про пистолет, послуживший причиной повторной блокировки, хранился все это время.

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