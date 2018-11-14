В Чечне перевоспитали взбесившего Кадырова юношу

Чечня продемонстрировала чудеса перевоспитания. А все, уверены в республике, благодаря труду — он облагораживает человека.
Недавно Рамзан Кадыров, глава Чечни, не на шутку взбесился. А все из-за невоспитанного чеченского юноши. Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, что именно он натворил. Молодой хулиган бросил в сидящих в салоне общественного транспорта банку с криком "Ахмат — сила!". Рамзан Кадыров, узнав о случившемся, дал несчастному парню несколько часов на извинения. Тот, отметим, испугался и извинился, но правительству Чечни этого оказалось мало.
Так, сообщает министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, в данный момент Турпал Хасиев, провинившийся юноша, во всю трудится на благо Чечни. Занимается озеленением и облагораживанием Грозного, отметил Джамбулат Умаров. Министр также заявил, что Турпал Хасиев больше никакой не дебошир, так называть его было бы неправильно. Теперь он — ответственный парень, подчеркивает Джамбулат Умаров. Труд облагораживает человека, резюмировал Умаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что именно Джамбулат Умаров объявил о ждущих Турпала Хасиева исправительных общественных работах.
Фото: government. ru
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