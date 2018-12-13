Рамзан Кадыров жалуется на сокращение господдержки Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров второй год подряд повторяет свои претензии к федералам по финансированию ФЦП для республики, однако ответа, видимо, не получает.

Если бы по федеральной целевой программе (ФЦП) Чеченской Республике выделили бы необходимые средства выделили - «мы сделали бы больше» за 11 лет , заявил Кадыров в эфире «России 24».

"Люди думают, что Россия дает Кадырову большие деньги, поэтому Чеченская республика цветет и расцветает", заметил глава Чечни, но, по его словам, Грозный недофинансируется из федерального бюджета. «Нам дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?», - сказал Кадыров.

"Нам много мешали, недоверие было, но нам оказал доверие президент, и нам его доверие очень сильно помогало", - добавил Кадыров, которого цитирует «Интерфакс».

Заметим, что ФЦП «Юг России» направлена на развитие регионов Северного Кавказа и рассчитана до 2020 года. В Чечне действует еще одна ФЦП, направленная на восстановление экономики и социальной сферы региона.

Годом ранее Кадыров в интервью тому же каналу, заявлял точно такие же претензии.

Кадыров вспомнил, что, когда происходило это сокращение ( со 130 до 75 млрд. рублей), ему дали слово тогдашний министр финансов России Алексей Кудрин, а также полпред президента в ЮФО Дмитрий Козак, "что если я соглашусь на секвестирование, на следующий год они все сделают и откроют финансирование". "Уверили меня, чтобы я согласился. Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?», - сказал Кадыров.

Дмитрий Козак обещал разобраться с претензиями Рамзана Кадырова, но, видимо, не удосужился.

Как сообщала "Правда.Ру" Рамзан Кадыров на прошедшей в грозном конференции рассказал, как регион будет сам добывать нефть. Это станет возможным после передачи республике, согласно распоряжению правительства, "Чеченнефтехимпрома" в ноябре этого года.

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