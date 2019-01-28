Памятник "вежливым людям" в Крыму подвергся вандализму

Памятник "вежливым людям", открытый несколько лет назад в городе Симферополь, вандалы облили красной краской.
О происшествии сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел по республике Крым.
Так, по словам представителей российского ведомства, вчера, в воскресенье, мужчина облил памятник ярко-красной краской. Сообщается, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Примечательно, что полицейские республики Крым уже задержали вандала и составили на него протокол об административном правонарушении.
Известно также, что памятник уже очистили от краски.
Напомним, что "вежливые люди", или, как еще иногда говорят, "зеленые человечки" — своеобразный интернет-мем, устойчивое выражение, вошедшее в обиход в 2014 году. Так в сети Интернет называли солдат Вооруженных сил Российской Федерации, блокировавших важные стратегические объекты на территории Крымского полуострова во время его вхождения в состав России.
Отлитый из бронзы же памятник "вежливым людям" появился в центре Симферополя летом 2016 года. Стоимость его установки составила 5 миллионов рублей. Необходимая сумма денег была собрана благодаря добровольным пожертвованиям.
Напомним, что ни Украина, ни подавляющее большинство стран Запада Крымский полуостров территорией Российской Федерации не признает. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что жители Прибалтики несказанно удивились, заметив на полках магазинов атлас с российским Крымом. Латыши настолько разволновались, что даже пытались обратиться за комментарием в местное Министерство иностранных дел.
Фото: facebook. com
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