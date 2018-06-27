Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.
Как рассказал на своей странице в Facebook житель Судака Александр Кирьяков, в этом году курортный сезон, традиционно начинавшийся на полуострове лишь в конце июля, уже в июне достиг своих пиковых значений, так что у местных жителей прибавилось работы.
По словам крымчанина, на пляжах "негде упасть яблоку", а набережные, автодороги и кафе под завязку забиты отдыхающими.
"Вот, ребятки, что Крымский мост животворящий делает", - отметил он, добавив, что по окончании Чемпионата мира по футболу, на полуостров хлынут еще толпы отдыхающих.
Фактически, крымчанам такой ажиотаж только на пользу, поскольку "все эти приезжие - живут, кушают, ходят, ездят, смотрят, покупают, пробуют, фотографируют, плавают, загорают, спят, пьют, закусывают даже, а ещё и детей с собой к морю привезли!".
Кирьяков также подчеркнул, что на Украине при этом снова, как и в прошлые годы, рассказывают "про бюджетников, и про голодных, и про всяческое, но - без аргументов и фактов".
При этом "Правда.Ру" ранее сообщала, что 500 тысяч туристов из Украины ежегодно приезжают на полуостров.. Такие данные на первом медиафоруме в Алуште "Открытый Крым: своими глазами" привел глава региона Сергей Аксенов.
Читайте больше:
Около 9% туристов Крыма составили украинцы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Морская авиация Черноморского флота разгромила условный отряд врага.
Людмила Улицкая считает, что Россия отстала от Европы на несколько веков, а нынешняя государственная политика обязательно превратит ее в страну варваров.
Пенсионная реформа родилась в головах чиновников от тугодумия. Никто об этом не говорит, но российские власти расписываются ею в собственном дефолте.
Европейские СМИ возвращаются к теме Крымского моста регулярно. Эта тема не сходит со страниц многих изданий, анализирующих ситуацию снова и снова.