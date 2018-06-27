Крымчане назвали неожиданные минусы Крымского моста

Крым, ставший четыре года назад частью России, постепенно адаптируется к изменениям в лучшую сторону.

Как рассказал на своей странице в Facebook житель Судака Александр Кирьяков, в этом году курортный сезон, традиционно начинавшийся на полуострове лишь в конце июля, уже в июне достиг своих пиковых значений, так что у местных жителей прибавилось работы.

По словам крымчанина, на пляжах "негде упасть яблоку", а набережные, автодороги и кафе под завязку забиты отдыхающими.

"Вот, ребятки, что Крымский мост животворящий делает", - отметил он, добавив, что по окончании Чемпионата мира по футболу, на полуостров хлынут еще толпы отдыхающих.

Фактически, крымчанам такой ажиотаж только на пользу, поскольку "все эти приезжие - живут, кушают, ходят, ездят, смотрят, покупают, пробуют, фотографируют, плавают, загорают, спят, пьют, закусывают даже, а ещё и детей с собой к морю привезли!".

Кирьяков также подчеркнул, что на Украине при этом снова, как и в прошлые годы, рассказывают "про бюджетников, и про голодных, и про всяческое, но - без аргументов и фактов".

При этом "Правда.Ру" ранее сообщала, что 500 тысяч туристов из Украины ежегодно приезжают на полуостров.. Такие данные на первом медиафоруме в Алуште "Открытый Крым: своими глазами" привел глава региона Сергей Аксенов.

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