Крымский мост получит очистные сооружения

Строители Крымского моста начали устанавливать локальные очистные сооружения. Оборудование способно выдерживать сейсмическую нагрузку в 10 баллов.

Фото: most.life

Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост". Возводимые конструкции предназначены для очистки и обеззараживания ливневых стоков.

По данным сотрудников инфоцентра, при разработке системы очистки проектировщики учли все требования, гарантирующие максимальную безопасность окружающей среды и отвечающие строительным правилам и нормам природоохранного законодательства.

Как пояснила эколога ФКУ Упрдор "Тамань" Оксана Фурсова, локальные очистные сооружения (ЛОС) Крымского моста - сертифицированное оборудование, которое обеспечивает очистку поверхностных стоков до уровня водоема рыбохозяйственного назначения.

Напомним, Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России - его длина составит 19 километров.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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