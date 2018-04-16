Вылеты даже на Марс: в Крыму заработал супераэропорт "Симферополь"

16 апреля в Симферополе заработал новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта.

Фото: официальная страница международного аэропорта Симферополь в facebook.com

По данным СМИ, рейс Москва - Симферополь авиакомпании Nordwind приземлился в аэропорту около 08:20 мск. Напомним, на прошлой неделе Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса.

Его проектировщиком стала одна из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers из Южной Кореи. Для создания силуэта нового аэровокзального комплекса, напоминающего волну, специалисты смонтировали более 5,7 тыс. тонн металлоконструкций.

Срок строительства составил 22 месяца. Напомним, инвестсоглашение о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Симферополь подписали два года назад, в апреле 2016 года, в рамках II Ялтинского международного экономического форума.

При этом 30% средств привлекли за счет инвесторов, оставшиеся 70% - за счет кредита официально работающих в Крыму банков. Стоит добавить, что с 2015 года аэропорт обслуживает более 5 млн пассажиров в год.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что рост числа туристов, посещающих Крым, спровоцировал необходимость строительства нового терминала. Инвестировать в него предполагалось 32 млрд рублей. Вернуть эти средства планируется за счет постепенного повышения аэропортовых тарифов.

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