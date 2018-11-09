Российская сторона ожидает роста спроса на отдых в крымских санаториях, которые оказались в санкционном списке США. Об этом говорится комментарии посольства РФ в США, размещенном на странице в Facebook.
«Власти США продолжают в дежурном режиме налагать санкции на российский Крым. Нам обещали делать это каждые месяц-два. Следующий раунд, таким образом, можно ожидать под Новый год. Признаемся, что давно перестали понимать, чего хочет этим добиться американская сторона", - говорится в документе.
Дипломаты указывают, что на этот раз в списке оказались крымские санатории, в том числе «лучший в мире SPA отель (Mriya Resort & Spa - Ред.)". «Ожидаем в этой связи роста популярности именно этих курортов. Для американских туристов они, уверены, введут теперь спецпредложения".
Напоминаем, что в четверг Вашингтон расширил санкционный список против РФ, добавив туда трех физических лиц и девять организаций. В перечень вошли бывший начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Владимир Зарицкий и Андрей Сушко, который в документе обозначен как сотрудник Федеральной службы безопасности России. Также в него попал заместитель министра государственной безопасности провозглашенной Луганской народной республики Александр Басов и само министерство.
Кроме того, под санкции попали санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор", санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa. В Mriya Resort & Spa Сбербанк вложил около $300 млн.
Санаторий является площадкой для проведения Ялтинского экономического форума, который Минфин США называет главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму. Сбербанк уже находится под секторальными санкциями США Sectoral Sanctions Identifications List (SSIL), которые запрещают банку привлекать займы у американских банков и инвесторов на срок более 90 дней.
Заметим, что ожидались гораздо более весомые санкции, которые Вашингтон предполагал ввести "по делу Скрипалей", так как Россия в срок 90 дней не повинилась перед Америкой за утаивание разработки химического оружия или не признала себя виновной в отравлении Скрипалей в Солсбери.
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