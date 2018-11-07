Крымским властям прислали конверты с неизвестным порошком

Сегодня в администрацию небольшого населенного пункта Молодежное, что в Крыму, пришли несколько конвертов с неизвестным порошком.

Как сообщили средствам массовой информации источники в администрации городка, адрес отправителя, указанный на конверте, оказался вымышленным. Как только представители местных властей раскрыли загадочные письма и обнаружили, что в них, то тут же обратились в правоохранительные органы. Отмечается, что в данный момент в Молодежном работают как сотрудники полиции, так и сотрудники Следственного комитета Российской Федерации.

Специалисты пытаются разузнать, кто и зачем отправил в администрацию Молодежного конверты. Также эксперты выясняют, что за странный порошок в них находится.

Отметим, что Молодежное — поселок городского типа в Симферопольском районе Крымского полуострова. В населенном пункте, располагающемся в считанных километрах от самого Симферополя, всего несколько десятков улиц. Неудивительно, что в этой связи его часто рассматривают не как самостоятельное поселение, а как пригород Симферополя.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крымские власти признали транспортный коллапс на полуострове. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что депутаты и чиновники действовали в этой ситуации безалаберно и бездарно.

Фото: facebook. com

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