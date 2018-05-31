Предприниматели Севастополя против рейдерства губернатора

Бизнесмены Севастополя бьют тревогу: в городе происходит передел собственности. Причиной предприниматели называют действия губернатора региона Дмитрия Овсянникова. Вероятно закрытие крупнейшего крымского винодельческого завода «Инкерман», сообщил его руководитель Сергей Лебедев 31 мая на пресс-конференции «Интерфакса», посвященной проблемам бизнеса в Севастополе.

Невозможность перезаключить договоры аренды имущества убивает «Инкерман», цитирует Лебедева севастопольский новостной портал ForPost. «Все это приводит к тому, что в 2018 году мы впервые не высадили виноград. Мы ежегодно высаживали до 150 гектаров новых виноградников, потому что понимали наши перспективы и знали, что это задел на будущее. Для меня самое главное - сохранить предприятие и коллектив в 1300 человек. Мы в 4 раза увеличили зарплату с 2014 года, мы привлекаем новые рабочие места. И, несмотря на то, что есть президентская программа по развитию виноградарства и виноделия, вот такая ситуация с нашим предприятием», - заявил предприниматель.

Сергей Лебедев подчеркнул, что захват бизнеса уже имеет системный характер: «Система создает предприятиям проблемы, а потом - как решение этих проблем - предлагает поменять собственников. У меня сейчас в бочках находится 10 млн литров вина. Если виноделы останутся на улице, то это вино можно выливать. Если я один год пропущу, виноград может погибнуть. К нам хотят завести новых собственников методами, какие были в 90-е».

В пресс-конференции также приняла участие генеральный директор завода «Южный Севастополь» Патимат Алиева, которая обвинила региональную власть в целенаправленном давлении на бизнес-пространство города. Она обратила внимание на то, что «Южный Севастополь» занял второе место в рейтинге судоремонтных предприятий России. Несмотря на это, «правительство Севастополя делает всё возможное, чтобы ликвидировать работающее предприятие», - отметила Алиева.

На последней встрече, инициированной самим Дмитрием Овсянниковым, губернатор поставил ультиматум: либо безвозмездно отдать предприятие, либо его «задушат». «Получается, я должна отказаться от своей собственности и передать ее в дар Овсянникову, чтобы управлять арендуемым предприятием. А если мы отказываемся, то делается все, чтобы задушить предприятие. Когда прозвучало предложение от Овсянникова заплатить 1 млн долларов, акционеры послали его на три буквы. После этого нам сказали, что вы тут больше работать не будете», - рассказала Патимат Алиева.

Разрешить эту ситуацию может только Москва, добавляет Алиева. «Мы прошли все круги ада. И нам очень тяжело достучаться до главных лиц, которые несут ответственность и могут повлиять на ситуацию, которая разворачивается в Севастополе. Если премьер-министр Медведев сказал, что при переходе в российское поле никто ничего не потеряет, то сейчас видим, что все всё теряют - отбирают у всех и всё. Идет наглый рейдерский захват и собственности и бизнеса», - заключила глава «Южного Севастополя». Сергей Лебедев поддержал ее: исполнительная власть горда отказывается сотрудничать с бизнесом, несмотря на все попытки восстановить диалог.