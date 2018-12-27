Крымский мост защитили от тарана кораблями

Специальные конструкции для защиты от столкновения с кораблями установили на Крымском мосту. Данное заявление было сделано информационным центром " Крымский мост".

В конце декабря 2018 года были завершены последние работы по установке конструкций на фарватерные опоры моста. По словам экспертов, палы — так называются защитные сооружения, смогут повысить безопасность моста с учетом увеличения трафика в Керченском проливе. В период с мая 2018 года до конца декабря по Крымскому мосту проехали 3,5 миллиона автомобилей, среди которых около 150 тысяч грузовых машин.

В условиях чрезвычайного происшествия на борту морского судна проходящего по Керчь-Еникальскому каналу, палы позволят сохранить в целости сам корабль и опоры моста от столкновения. Также в информационном центре отметили, что фарватерный участок Крымского моста полностью оборудован необходимым навигационным оборудованием для безопасного судоходства по данному каналу.

Ранее Правда.Ру писала о том, что у украинского Министерства по делам временно оккупированных территорий появилась информация со снимков из космоса о миллиметровых просадке и подъёме моста через Керченский пролив.

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