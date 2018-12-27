Россия построит второй супермост в Крыму

На полуострове Крым появится новый супермост через Севастопольскую бухту уже 2023 году. С данным заявлением выступил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
По словам губернатора, проект сооружения практически готов. На новом мосту, длина которого составит 935 метров, будут 4 полосы для движения автомобилей, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Максимально разрешенная скорость движения автомобилей не превысит 70 км/час. Среди привлеченных организаций уже известные в Крыму проектировщики Крымского моста и вантового моста на острове Русский.
Изначально в планах была идея построить на этом месте туннель, однако из-за большого количества снарядов, которые находятся на разной глубине в грунте, от задумки отказались.
О финансовой составляющей данного проекта чиновник распространяться не стал. Губернатор объяснил это пониманием, что большие суммы для реализации таких проектов вызывают негативные эмоции у жителей города. Дмитрий Овсянников предложил заострить внимание на государственных объектах, требующих ремонта и финансовой поддержки, о которой жители говорят ежедневно.
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