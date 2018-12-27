Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Россия построит второй супермост в Крыму

Россия » Юг

На полуострове Крым появится новый супермост через Севастопольскую бухту уже 2023 году. С данным заявлением выступил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Россия построит второй супермост в Крыму. 396476.jpeg

По словам губернатора, проект сооружения практически готов. На новом мосту, длина которого составит 935 метров, будут 4 полосы для движения автомобилей, а также пешеходные и велосипедные дорожки. Максимально разрешенная скорость движения автомобилей не превысит 70 км/час. Среди привлеченных организаций уже известные в Крыму проектировщики Крымского моста и вантового моста на острове Русский.

Изначально в планах была идея построить на этом месте туннель, однако из-за большого количества снарядов, которые находятся на разной глубине в грунте, от задумки отказались.

О финансовой составляющей данного проекта чиновник распространяться не стал. Губернатор объяснил это пониманием, что большие суммы для реализации таких проектов вызывают негативные эмоции у жителей города. Дмитрий Овсянников предложил заострить внимание на государственных объектах, требующих ремонта и финансовой поддержки, о которой жители говорят ежедневно.

Читайте также:

Соцсети Украины: "Крымский мост - наша перемога"

Почему Украина тоже будет пользоваться Крымским...

Китай: Крымский мост сделал полуостров русским...

В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Крым Россия Крымский мост строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Чем грозит самовольная перепланировка
Ландшафтный дизайн
Улучшаем почву: четыре способа дренажа участка
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Новости Все >
"Моравия" оставит покупателей без денег и квартир?
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
В "Золотом треугольнике" Петербурга нашли рекордно дешевую квартиру
Россия построит второй супермост в Крыму
МВД даст иностранцам бессрочный вид на жительство
Невозможное возможно: американец преодолел Антарктиду пешком
Столичная аренда ставит рекорды: квартира за полмиллиона в месяц﻿
Репутация победительницы конкурса "Мисс Москва 2018" под угрозой
Миллионы россиян не уедут на праздники из-за долгов
Англичане уезжают из Лондона из-за цен на жилье
Читательский топ
Россиянам приготовили новую пенсионную реформу на 2020 год
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
Боятся ли в США "российского супероружия"?
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Отдых
Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой

Корпоративы россияне проводят так, что после них становится стыдно, больно и даже страшно. Вот примеры историй, закончившихся разводом, драками и даже тюрьмой.

Почему корпоративы заканчиваются стыдом, разводами и тюрьмой
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
Общество
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Новости Украины
На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"
Прибалтика
В Эстонии признали преступлением негативное отношение к государству
Экономика
Власть предупредила: 2019 год будет тяжелым для народа
Власть
Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину

Главное событие 2018 года - это не ЧМ-2018 по футболу, а пенсионная реформа, которая своим негативным влиянием разрушила "наше всё" - доверие к президенту.

Главный итог 2018 года - исчерпан ресурс доверия к Путину
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Стихии
В Хабаровском крае метеорит разрушил сопку и заблокировал реку
Военные новости
Самый известный немецкий танк "Тигр" имел один огромный недостаток
США и Канада. Новости и аналитика
США планировали создать в Симферополе биолабораторию
Соломон Соловьев Гадкие утята Вселенной - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин? Любовь Степушова Инна Шейхатович "Проклятые". О новом хорроре рассказывает режиссер Инна Шейхатович
Комментарии
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?
Самарские депутаты запретили собакам лаять в обед
Репутация победительницы конкурса "Мисс Москва 2018" под угрозой
Петра Порошенко "поймали" за ужином в элитном ресторане Киева
Лолита Милявская объявила Крым частью Украины
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?
Пересмотр Конституции. Почему молчит Путин?
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
СМИ: народ "проснулся" и начал требовать от власти уважения
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
О чем Путин говорил с олигархами за закрытыми дверями
В ВСУ заявили о взятии 2/3 Донбасса
Секретарь Совбеза РФ предупредил о возможном создании в Европе неонацистского союза
Секретарь Совбеза РФ предупредил о возможном создании в Европе неонацистского союза
Нацпроекты не для нации: как осваивают бюджет
Зелинский будет баллотироваться в президенты Украины
Минтруд: рабочим, водителям и клеркам грозят увольнения
Срочная операция требуется Диме Билану
История и современность Все >
Николай Коперник: меж звезд и планет
Николай Коперник: меж звезд и планет
Худший год в истории человечества
Худший год в истории человечества
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Байка времен ВОВ: как старый дед семерых фашистов уложил
Матросов США запретили наказывать хлебом и водой
Матросов США запретили наказывать хлебом и водой
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
Sikorsky и Boeing представили новый военный вертолет, который не может летать
"Машины смерти" испанской армии
"Машины смерти" испанской армии
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Боятся ли в США "российского супероружия"?
Последняя точка: как был упразднен Советский Союз
Последняя точка: как был упразднен Советский Союз
За шесть лет до Бородина и пожара Москвы: трудная зима Наполеона
За шесть лет до Бородина и пожара Москвы: трудная зима Наполеона
Как Россия остановит корабли НАТО и Украины под Керчью
Как Россия остановит корабли НАТО и Украины под Керчью
Путин запустил гиперзвуковую ракету "Авангард"
Путин запустил гиперзвуковую ракету "Авангард"
Женское Все >
Орхидея - чудо на подоконнике
Орхидея - чудо на подоконнике
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Апельсиновое печенье. Побалуйте себя!
Маранта - "молитвенный цветок"
Маранта - "молитвенный цветок"
Вазоны для цветов своими руками для сада
Вазоны для цветов своими руками для сада
12 лучших многолетников в вашем саду
12 лучших многолетников в вашем саду
Исследователи назвали главные причины раннего старения
Исследователи назвали главные причины раннего старения
Как зеленые листовые овощи воздействуют на печень
Как зеленые листовые овощи воздействуют на печень
Ольга Бузова показала правду о закулисье модных шоу
Ольга Бузова показала правду о закулисье модных шоу
Женственность: дар или навык?
Женственность: дар или навык?
Врачи назвали причину ранней старости
Врачи назвали причину ранней старости
Ларьки из 90-х вернулись
Ларьки из 90-х вернулись
Стилист Кардашян раскрыл секреты великолепных волос гламурных сестер
Стилист Кардашян раскрыл секреты великолепных волос гламурных сестер
Косметологи посоветовали удалять пигментные пятна природными средствами
Косметологи посоветовали удалять пигментные пятна природными средствами
Как уговорить детей питаться разнообразно
Как уговорить детей питаться разнообразно
Мужское Все >
Когда рыба знает звездам счет
Когда рыба знает звездам счет
В России растет число любителей фастфуда
В России растет число любителей фастфуда
Современный интерьер: основные черты
Современный интерьер: основные черты
Варианты хранения вина и их применение в современном интерьере
Варианты хранения вина и их применение в современном интерьере
Как зашить потолок помещения гипсокартоном
Как зашить потолок помещения гипсокартоном
Металлическая дверь. Как ее выбрать?
Металлическая дверь. Как ее выбрать?
Как правильно хранить продукты
Как правильно хранить продукты
Программа тренировок с гирями
Программа тренировок с гирями
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Протеиновые коктейли по рецепту Арнольда Шварценеггера
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Обращение к Богу - лики христианской молитвы
Святые рулевые — покровители моряков
Святые рулевые — покровители моряков
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Положительное влияние питомцев на детей: всегда ли это так?
Как подготовить дом к появлению щенка
Как подготовить дом к появлению щенка
Модный питомец: свинка размером с чашку
Модный питомец: свинка размером с чашку
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
В России разрабатывается вакцина от аллергии на кошек
Делаем домик для собаки своими руками
Делаем домик для собаки своими руками
Сотни домов оказались затоплены в результате наводнения в Индонезии
Сотни домов оказались затоплены в результате наводнения в Индонезии
Любопытные научные открытия 2017 года
Любопытные научные открытия 2017 года
План подготовки к новогодней вечеринке
План подготовки к новогодней вечеринке
Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России
Минздрав готовится запретить продажу сигарет в России
У жителей дома на Советской из двух кранов идет горячая вода
У жителей дома на Советской из двух кранов идет горячая вода
Ученые выяснили, почему лунная пыль опасна для здоровья людей
Ученые выяснили, почему лунная пыль опасна для здоровья людей
В Антарктиде обнаружили вулкан страшнее Йеллоустоунского
В Антарктиде обнаружили вулкан страшнее Йеллоустоунского
Знаете ли вы что-нибудь о криптидах?
Знаете ли вы что-нибудь о криптидах?
Мир. Новости мира
2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко

Дружба Белоруссии для России страшнее, чем ненависть Украины. Категорически нельзя дружить с Трампом и Абэ, считает политолог Андрей Суздальцев.

2019 год: Путину пора перестать "дружить" с Трампом, Абэ и Лукашенко
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Новости Украины
Медведев "избил" своих на Украине. Чтобы чужие боялись?
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Дальний Восток
Стал ли Китай лидером в Юго-Восточной Азии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Новости Белоруссии
Зачем Лукашенко распускает слух о поглощении Белоруссии
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Ближний Восток
Почему Трамп вывел войска из Сирии?
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
Бывший СССР
Вернется ли армия РФ в Азербайджан и Армению
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Евросоюз
В Польше озвучили цену свободы "агента Путина"
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ