Кадыров просит Путина пустить "Сапсаны" в Чечню

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился идеей нового проекта в регионе за счет Москвы. Так, Кадырову, судя по всему, не хватает скорости — он попросил у президента Российской Федерации Владимира Путина высокоскоростную железнодорожную магистраль, что соединит между собой Грозный и Краснодар.

У Кадырова уже есть даже несколько идей по поводу того, как, когда и каким образом нужно начать строить эту самую магистраль. Рамзан Кадыров выступил с предложением в качестве первого этапа высокоскоростной железнодорожной магистрали Центр-Юг построить участок от Ростова-на-Дону до Краснодара, а затем уже продлить ее до Грозного, через такие города, как Майкоп, Черкесск, Минводы, Нальчик и Владикавказ.

Если идея Рамзана Ахматовича получит одобрение, то федеральному бюджету, по оценкам экспертов, придется выложить на строительство больше одного триллиона рублей.

В Министерстве транспорта Российской Федерации подтвердили, что запрос от главы Чечни получен и направлен на рассмотрение. Путин попросил отчитаться перед ним по поводу того, целесообразно ли это строительство. В рассмотрении проекта примет участие и Министерство экономики РФ.

Отдельно стоит отметить, что в случае принятия решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали, все затраты, вполне вероятно, лягут на федеральный бюджет. Ведь, как известно, Чечня — лидер среди субъектов Российской Федерации по объему безвозмездных поступлений из федерального центра.

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