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Источник Правда.Ру

Назло врагам: Крымский супермост прошел краш-тест

Россия » Юг

Крымский мост прошел статические и динамические испытания автодорожной части. По мнению экспертов, несущие конструкции надежны и полностью готовы к вводу в постоянную эксплуатацию.

Назло врагам: Крымский супермост прошел краш-тест. 386402.jpeg

Мероприятия проводились специализированным научно-исследовательским институтом в течение нескольких недель, заявили в инфоцентре "Крымский мост".

Отмечается, что это испытание является завершающим этапом контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. 

Главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Юрий Сафонов пояснил, что результатом проведённой диагностики станет оценка состояния конструкций моста и автодороги.

Он добавил, что последующий акт приёмочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

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Темы испытания крымский мост
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