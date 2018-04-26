Назло врагам: Крымский супермост прошел краш-тест

Крымский мост прошел статические и динамические испытания автодорожной части. По мнению экспертов, несущие конструкции надежны и полностью готовы к вводу в постоянную эксплуатацию.

Мероприятия проводились специализированным научно-исследовательским институтом в течение нескольких недель, заявили в инфоцентре "Крымский мост".

Отмечается, что это испытание является завершающим этапом контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией.

Главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Юрий Сафонов пояснил, что результатом проведённой диагностики станет оценка состояния конструкций моста и автодороги.

Он добавил, что последующий акт приёмочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Крымский мост западные СМИ называют крупнейшей за всю историю нелегальной стройкой. Больше всего его ждут крымчане.

Железнодорожное сообщение по мосту наладят в следующем году. Жителям полуострова не надо будет стоять в очередях за билетами на паром, по мосту на материк можно будет добраться на такси. Также помимо дорожного сообщения подешевеют товары: многие суда заменят грузовики.

Читайте также:

Свершилось: Крымский мост соединил два берега

На Украине обнаружили новую проблему Крымского моста

Как при атаке на Крымский мост Россия "сотрет" Киев