Силовики задержали участника блокады Крыма

На полуострове Крым задержали участника украинского национального батальона имени Номана Челебиджихана, личного охранника одного из организаторов энергетической блокады полуострова, которого зовут Ленур Ислямов. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.
Задержанный является уроженцем Крыма, 1994 года рождения. Три года назад он добровольно вступил в ряды национального батальона и там прошел необходимую спецподготовку. Против задержанного возбуждено уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, в целях противоречащих интересам России.
Ленур Ислямов весной в 2014 году успел поработать вице-премьером в российском Крыму, но был отправлен в отставку за неэффективную работу и уехал на Украину. Позже ему предъявили обвинение в организации диверсии. Из-за действий Ислямова в ноябре 2015 года весь Крым был обесточен.
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