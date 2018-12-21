Мир Политика Экономика Недвижимость Садоводство Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Беспилотник с листовками "Слава Украине" рухнул возле наркодиспансера в Симферополе

Россия » Юг

Жители Симферополя стали свидетелями упавшего в город беспилотника. Около летательного аппарата нашли нацистские листовки со словами "Слава Украине".

Беспилотник с листовками

На кадрах любительской видеозаписи отцепленный полицией участок дороги около наркологического диспансера сразу после происшествия. Именно там нашли летательный аппарат и множество листовок в виде флага Украины. Каким образом устройство оказалось в центре крымского полуострова, пока неизвестно.

По предварительным данным, беспилотник сбился с пути и, зацепившись за ветки, упал, не достигнув цели. Однако правоохранителей насторожил не сам факт появления летательного устройства, а то, с чем он пожаловал в город. На месте работают следователи и кинологи.

Подобная ситуация произошла весной этого года в Севастополе. В город также упал украинский беспилотник. Устройство было расписано фразами "Ми близько" и выкрашено  в цвета флага соседнего государства.

Читайте также:

Российский ударный беспилотник испытают до конца…

 Беспилотник США наметил цели для ударов по всей...

Депутат Рады предложил объявить войну России Депутат Рады предложил объявить войну России

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Беспилотник с листовками "Слава Украине" рухнул возле наркодиспансера в Симферополе
Темы Крым угроза Россия Украина беспилотник происшествие
Обсудить
Актуальная аналитика
Цветы и растения
Белый клевер: идеальный вариант для газона
Интересное и полезное
Не полюбить невозможно: пять фактов о крысах
Интересное и полезное
Как собаки могут помочь в борьбе с раком
Новости Все >
Житель Таиланда использует крокодила вместо сторожевой собаки
В американских школах запретили русский минтай
Малые застройщики возвращаются на рынок подмосковной "загородки"﻿
СМИ: курды попросили Францию установить бесполетную зону над севером Сирии
Дом для обманутых дольщиков возведут в Новой Москве﻿
Беспилотник с листовками "Слава Украине" рухнул возле наркодиспансера в Симферополе
Депутат Рады предложил объявить войну России
Спецпредставитель госдепа заявил о неготовности НАТО к приему Украины
В Африке разбился самолет - на борту могли быть россияне
Иск Максаковой к бывшей жене Вороненкова из-за доли в квартире отклонен﻿
Читательский топ
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Сейсмолог предупредил: Москве грозит мощное землетрясение
Продырявленный "Союз" приземлился, космонавты спасены
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Власть
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы

Раньше, отметил Владимир Путин, он выступал резко против пенсионной реформы. Но, сегодня, уверен он, изменения в пенсионном законодательстве страны необходимы.

Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Военные новости
WATM смоделировал удар русского "Борея" по США
Бывший СССР
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Новости Украины
День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником

День рождения Степана Бандеры стал официальной праздничной датой на Украине. Верховная рада приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в следующем году.

День рождения Бандеры стал официальным украинским праздником
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Власть
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Бывший СССР
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Военные новости
Вероятность войны между Россией и НАТО повысилась до 70 процентов
Общество
Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР

До двух третей населения выросло количество россиян, сожалеющих о распаде СССР. Эксперты считают, что причиной стали "людоедские" законы и реформы власти.

Почему две трети россиян хотят вернуться в СССР
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Культура
Германия потребовала вернуть трофеи СССР
Домашние животные
Догхантеры и котокафе объявлены вне закона
Кошелек
Голодавший по-народному депутат просит дать россиянам денег на еду
Елена Воробьева Забытый герой - Семен Дежнев Елена Воробьева Конрад Ренкас В Польше озвучили цену свободы "агента Путина" Конрад Ренкас Соломон Соловьев Коба, Макрон и Мишико - эффективные менеджеры - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России
СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России
Страну ждут новые 90-е и шоковая терапия 2.0?
Армия России получит суперсовременную снайперскую винтовку
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Путин признал возможность отмены пенсионной реформы
Москва недовольна отказом Индии от покупки российских зенитных систем
Спецпредставитель госдепа заявил о неготовности НАТО к приему Украины
Призрак в желтом жилете просится в Россию
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Министр иностранных дел Литвы назвал россиян "пнями"
В Киеве заявили о росте возможностей украинских ВМС
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
Украина, Молдавия и Грузия вместе пойдут на Крым, ДНР и Приднестровье
СМИ Германии: санкции не действуют - нужно понять, чего мы хотим от России
Почему парады на Красной площади так интересуют ЦРУ
История и современность Все >
Самые распространенные мифы о Средних веках
Самые распространенные мифы о Средних веках
Основатель Византийской империи Константин Великий
Основатель Византийской империи Константин Великий
В США рассказали об успешном испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали об успешном испытании в России гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Ответ "Искандерам": Германия тайно попросила у США помощи в технологиях
Ответ "Искандерам": Германия тайно попросила у США помощи в технологиях
Почему парады на Красной площади так интересуют ЦРУ
Почему парады на Красной площади так интересуют ЦРУ
МВД предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили
МВД предлагает разрешить полиции вскрывать автомобили
США будут следить за Россией с Алеутских островов
США будут следить за Россией с Алеутских островов
Штурм Измаила: почему взятую Суворовым крепость возвратили Турции
Штурм Измаила: почему взятую Суворовым крепость возвратили Турции
СМИ: в России испытали ракету, от которой США нечем защищаться
СМИ: в России испытали ракету, от которой США нечем защищаться
Путин пообещал жениться
Путин пообещал жениться
Статистика: россияне деградируют от бедности
Статистика: россияне деградируют от бедности
Женское Все >
Вьюнок: особенности борьбы
Вьюнок: особенности борьбы
Отблагодарим герань за буйное цветение
Отблагодарим герань за буйное цветение
Зимние огурцы на лоджии лучше магазинных
Зимние огурцы на лоджии лучше магазинных
Десять основных работ на даче в зимний период
Десять основных работ на даче в зимний период
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Супернабор! Устраиваем клумбу у прудика
Опасность никотина: влияние на ДНК
Опасность никотина: влияние на ДНК
Диабет будет излечим: начались испытания первого лекарства
Диабет будет излечим: начались испытания первого лекарства
Nike создаст кроссовки из "Назад в будущее"
Nike создаст кроссовки из "Назад в будущее"
Как не отравиться красной икрой
Как не отравиться красной икрой
Алла Пугачева была с Игорем Николаевым в Японии
Алла Пугачева была с Игорем Николаевым в Японии
Ежедневные правила, которые изменят вашу жизнь
Ежедневные правила, которые изменят вашу жизнь
Стилисты знают, в чем встречать Новый год Желтой Земляной Свиньи
Стилисты знают, в чем встречать Новый год Желтой Земляной Свиньи
"Роскачество": как правильно выбрать сладости к празднику
"Роскачество": как правильно выбрать сладости к празднику
Обезвоживание организма угрожает тем, кто мало спит
Обезвоживание организма угрожает тем, кто мало спит
Мужское Все >
Что подорожает в 2019 году
Что подорожает в 2019 году
Речная, озерная и карликовая
Речная, озерная и карликовая
Неприятные вещи в доме: они могут угрожать здоровью
Неприятные вещи в доме: они могут угрожать здоровью
Принципы создания личного пространства в доме
Принципы создания личного пространства в доме
Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю
Как очистить пригоревшую эмалированную кастрюлю
Интерьерный минимум
Интерьерный минимум
Красная гостиная
Красная гостиная
Двенадцать простых законов массы
Двенадцать простых законов массы
Восемь мифов о тренировках
Восемь мифов о тренировках
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Точка зрения
Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Точка зрения
Бумажная книга будет бороться с цифровой за читателя
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
Точка зрения
Криминалист рассказала о психологическом мотиваторе, гипнозе и переломе сознания
России выгодны антииранские санкции
Диалоги
России выгодны антииранские санкции
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Интересы
Глава "новой церкви" на Украине поблагодарил посла США
Глава "новой церкви" на Украине поблагодарил посла США
Сердце Франции - собор Парижской Богоматери
Сердце Франции - собор Парижской Богоматери
Как собаки могут помочь в борьбе с раком
Как собаки могут помочь в борьбе с раком
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
На грани исчезновения. О шиншиллах диких и домашних
Советы по уходу за хорьками
Советы по уходу за хорьками
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Акула и рыбак подрались из-за рыбы
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
Отпуск в компании с домашними животными: техника безопасности
На дне секретного озера обнаружили загадочные круги
На дне секретного озера обнаружили загадочные круги
Как работают женщины на севере
Как работают женщины на севере
Внеземное происхождение жизни теперь доказано учеными США
Внеземное происхождение жизни теперь доказано учеными США
Санта-Клаус подарит подарки президентам разных стран
Санта-Клаус подарит подарки президентам разных стран
Дмитрий Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона
Дмитрий Песков рассказал, почему у Путина нет смартфона
В 2019 году еще семь регионов будут платить налоги по-новому
В 2019 году еще семь регионов будут платить налоги по-новому
На Украине учитель взял класс в заложники
На Украине учитель взял класс в заложники
В Перми создан искусственный интеллект, который изучает привычки хозяев дома
В Перми создан искусственный интеллект, который изучает привычки хозяев дома
Бывший СССР
Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен

EXPO-2017, впервые проведенная на территории Содружества независимых государств, была признана Международным бюро выставок самой успешной специализированной выставкой за всю историю.

Успешный опыт EXPO-2017 будет распространен
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Северная Америка
2018 год Дональда Трампа: триумфу места нет
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Новости Украины
Украина и Россия соревнуются в пенсионной реформе
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
США и Канада. Новости и аналитика
Американцы давно живут в "матрице" и тянут за собой весь мир
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Евросоюз
В паспортах граждан Германии появится "разнообразный" пол
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Дальний Восток
Речь Си Цзиньпина о мощи Китая разочаровала инвесторов
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Дальний Восток
Почему Китай приостановил Никарагуанский канал и оставил в покое Тайвань?
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Новости Белоруссии
Будет ли Россия присоединять Белоруссию
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Новости Украины
Во сколько обходится Украине "бережливость" Петра Порошенко
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
Новости Украины
Начнет ли Украина вторжение в ДЛНР и войну с Россией
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ