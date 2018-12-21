Беспилотник с листовками "Слава Украине" рухнул возле наркодиспансера в Симферополе

Жители Симферополя стали свидетелями упавшего в город беспилотника. Около летательного аппарата нашли нацистские листовки со словами "Слава Украине".

На кадрах любительской видеозаписи отцепленный полицией участок дороги около наркологического диспансера сразу после происшествия. Именно там нашли летательный аппарат и множество листовок в виде флага Украины. Каким образом устройство оказалось в центре крымского полуострова, пока неизвестно.

По предварительным данным, беспилотник сбился с пути и, зацепившись за ветки, упал, не достигнув цели. Однако правоохранителей насторожил не сам факт появления летательного устройства, а то, с чем он пожаловал в город. На месте работают следователи и кинологи.

Подобная ситуация произошла весной этого года в Севастополе. В город также упал украинский беспилотник. Устройство было расписано фразами "Ми близько" и выкрашено в цвета флага соседнего государства.

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