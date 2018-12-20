Черноморский флот приготовил план боевого ответа на провокации

После событий в Керченском проливе, при которых 3 украинских судна были захвачены за несанкционированный вход в акваторию Российской Федерации, Черноморский флот создал новый план реагирования на подобные угрозы. В штабе Южного федерального округа отметили, что для отражения атак с моря будут дополнительно привлекать средства противовоздушной обороны и авиацию.

В штабе ЮВО также подчеркнули, что план реагирования на внешние угрозы был согласован с управлением ФСБ РФ, с целью обезопасить государственную границу от внешних угроз. К решению создать особый алгоритм реагирования с привлечением различных род войск подтолкнула ситуация с украинскими кораблями. Тогда, для того, чтобы не допустить несанкционированного проникновения на территорию Российской Федерации, штаб привлек дополнительные ведомства.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление украинского политика Александра Турчинова, который подтвердил, что Украина будет и дальше предпринимать попытки прорваться в акваторию Российской Федерации.

Фото: ВМС ЗС України

Читайте также:

В Киеве пообещали "немедленный" переход через Керченский пролив

Украинские моряки в "Матросской тишине" пожаловались на "Русское радио"

Керченский кризис может перерасти в войну - эксперт