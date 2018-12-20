В российской провинции ждут смены власти ради Сталина

Власти российского города Каспийск республики Дагестан отказали местным активистам в переименовании улицы Мира в честь советского политического деятеля Иосифа Сталина.

Об инциденте сообщают средства массовой информации Каспийска.

Участники общественной организации "И.В.Сталин", отмечается, остались недовольны таким решением местных властей. Активисты намерены вновь поднять этот вопрос после того, как в Каспийске придет к власти новый глава города. С действующей властью, уверены члены организации, больше нет смысла вести диалог о переименовании улицы.

По слова представителей власти города Каспийск, жители улицы Мира попросили не переименовывать ее. Да и в городском бюджете, посетовали депутаты Каспийска, нет денег на подобные мероприятия. Тем более, что в этом нет особого смысла — в городе, заявили представители власти, уже есть улица, названная в часть Иосифа Виссарионовича Сталина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в крохотном городке на Урале на дне водоема обнаружился самый настоящий памятник советскому политическому деятелю Иосифу Сталину. За него, что любопытно, в городе развязалась самая настоящая война. Несмотря на то, что памятник этот, заявили краеведы, не несет в себе никакой культурной ценности.

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