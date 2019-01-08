Американский дрон разведал территорию Крыма

Беспилотное воздушное средство США RQ-4B-30 Global Hawk в понедельник, 7 января кружило над берегами Крыма с целью провести разведку. Данное сообщение сделал мониторинговый ресурс PlaneRadar в Твиттере.

Стратегический беспилотник вылетел с авиационной базы в Италии рано утром и направился к территории Донбасса. Уже вечером воздушное средство приблизилось к берегам Крымского полуострова, совершая полет в районе города Севастополь на расстоянии 33 километров. После этого, около одиннадцати часов вечера, американский беспилотник отправился обратно на базу.

Примечательно, что в этот же день у берегов Крыма появился патрульный противолодочный самолет ВМС Соединенных Штатов Америки Boeing P-8A Poseidon. Свое задание он закончил примерно в 22:50 по московскому времени.

Эксперты отмечают, что активность американских самолетов на юге России сильно возросла за последнее время. Наиболее часто они появляются в районе полуострова Крым и в Краснодарском крае. Министерство обороны РФ не раз просили американские власти прекратить подобные операции, но ответ был отрицательным.

Ранее Правда.Ру писала о том, что по данным западных авиационных ресурсов, беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведывательный полет у границ Ленинградской и Псковской областей.

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