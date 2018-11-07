Импульсивному бойцу Нурмагомедову предложили должность в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильева наградил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова наградой "За заслуги перед Республикой Дагестан". Отметим, что эта награда — высшая в республике.

Об этом на своей странице в популярной социальной сети рассказал сам Нурмагомедов. Боец также отметил, что глава республики встретил их с отцом "очень тепло".

Согласно средствам массовой информации, Владимир Васильев в числе прочего сделал Хабибу Нурмагомедову интересно предложение. Так, глава республики Дагестан предложил именитому спортсмену стать его помощником. Этот вопрос, отмечается, будет обсуждаться на следующей встрече Васильева с Нурмагомедова, которая, не стоит в этом сомневаться, обязательно состоится.

Велика вероятность, что Хабиб Нурмагомедов согласится стать помощником главы республики Дагестан. Походами в политику российских спортсменов сегодня в стране уже никого не удивить.

Бывшей спортсменской является и Ольга Глацких. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что она, будучи главой департамента молодежной политики Свердловской области, на встрече с местной молодежью вдруг заявила, что "государство им ничего не должно", потому что "никого не просило рожать". Высказывание чиновницы вызвало самую настоящую бурю — россияне недоумевают и требуют ответа, почему тогда государство требует что-то от своих граждан, если само им ничем не обязано.

Фото: ufc. com/ Josh Hedges/Zuffa LLC

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