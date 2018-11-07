Импульсивному бойцу Нурмагомедову предложили должность в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильева наградил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова наградой "За заслуги перед Республикой Дагестан". Отметим, что эта награда — высшая в республике.
Об этом на своей странице в популярной социальной сети рассказал сам Нурмагомедов. Боец также отметил, что глава республики встретил их с отцом "очень тепло".
Согласно средствам массовой информации, Владимир Васильев в числе прочего сделал Хабибу Нурмагомедову интересно предложение. Так, глава республики Дагестан предложил именитому спортсмену стать его помощником. Этот вопрос, отмечается, будет обсуждаться на следующей встрече Васильева с Нурмагомедова, которая, не стоит в этом сомневаться, обязательно состоится.
Велика вероятность, что Хабиб Нурмагомедов согласится стать помощником главы республики Дагестан. Походами в политику российских спортсменов сегодня в стране уже никого не удивить.
Бывшей спортсменской является и Ольга Глацких. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что она, будучи главой департамента молодежной политики Свердловской области, на встрече с местной молодежью вдруг заявила, что "государство им ничего не должно", потому что "никого не просило рожать". Высказывание чиновницы вызвало самую настоящую бурю — россияне недоумевают и требуют ответа, почему тогда государство требует что-то от своих граждан, если само им ничем не обязано.
Фото: ufc. com/ Josh Hedges/Zuffa LLC
Читайте также:
Как Нурмагомедов победил Макгрегора: бой, драки…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.
5 ноября вступил в действие второй пакет американских санкций против Ирана. Одновременно 11 иранских танкеров исчезли из международной системы слежения.