Новая государственная программа по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года обойдется федеральному бюджету в 310 миллиардов рублей. Об этом заявил 4 февраля на совещании с заместителями главы правительства Дмитрий Медведев.
Почти половину озвученной суммы предполагается потратить уже в текущем году. Средства будут направлены на строительство автодорог, обеспечение полуострова водой и электричеством, развитие социальной инфраструктуры. Около 120 миллиардов рублей заложено на 2020 год.
Премьер отметил, что программа включает те задачи, которые были определены еще в 2014 году, "но, тем не менее, здесь также расставлены акценты".
В перечень показателей эффективности исполнения программы включены количество мест в школах и рост туристического потока в Крым.
В конце прошлого года "Правда.Ру" сообщала, о просьбе властей Крыма выделить из федерального бюджета на программу развития полуострова дополнительно 200 миллиардов рублей. При этом, в Минэкономразвития уточняли, что данная сумма может быть увеличена.
Источник фото: "Правда.Ру"
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