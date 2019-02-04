Крым получит еще 310 миллиардов рублей на развитие

Новая государственная программа по развитию Крыма и Севастополя до 2022 года обойдется федеральному бюджету в 310 миллиардов рублей. Об этом заявил 4 февраля на совещании с заместителями главы правительства Дмитрий Медведев.

Почти половину озвученной суммы предполагается потратить уже в текущем году. Средства будут направлены на строительство автодорог, обеспечение полуострова водой и электричеством, развитие социальной инфраструктуры. Около 120 миллиардов рублей заложено на 2020 год.

Премьер отметил, что программа включает те задачи, которые были определены еще в 2014 году, "но, тем не менее, здесь также расставлены акценты".

В перечень показателей эффективности исполнения программы включены количество мест в школах и рост туристического потока в Крым.

В конце прошлого года "Правда.Ру" сообщала, о просьбе властей Крыма выделить из федерального бюджета на программу развития полуострова дополнительно 200 миллиардов рублей. При этом, в Минэкономразвития уточняли, что данная сумма может быть увеличена.

Источник фото: "Правда.Ру"

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