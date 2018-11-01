Хиппи и бомжам не позволят зимовать у моря

Под Новороссийском начались плановые зачистки территорий от стихийных поселений "дикарей" и бомжей.

Как показали проверки лесов, прилегающих к морю, которые организовала Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с работниками новороссийского лесничества. Проверяющие в первую очередь прочесали район двух соленых лагун между Большим и Малым Утришем, что на границе с государственным природным заповедником Утриш. Это место очень популярно среди любителей палаточной жизни.

В профильных департаментах сообщили, что некоторые туристы задерживаются здесь по окончанию курортного сезона и даже остаются зимовать. Таким образом в реликтовом лесу, рядом с морем, появились хижины и хибары из досок, камня, целлофана, тряпок, оборудованные буржуйками.

— Мы выявили несанкционированные сооружения, не предусмотренные проектом освоения лесного участка, — говорит помощник Азово-Черноморского межрайонного природоохранного прокурора Муслим Агаев. — Такой стихийный кемпинг может быть источником пожаров, также поселенцы накапливают бытовой мусор, сливают в море сточные воды. Все это является нарушением использования земель лесного фонда в непосредственной близости с заповедником. Мы перед Министерством природы Краснодарского края поставили вопрос о принятии мер в отношении арендатора этого земельного участка — Фонда "Дар", эта организация привлечена к административной ответственности с выплатой штрафа. Также "Дару" было предписано снести стихийные сооружения незаконных поселенцев, что они и сделали.

Помощник прокурора пояснил, что будет с изгнанными хиппарями и бомжами. Он сказал, что, если этим людям негде перезимовать, они должны обратиться в специальные организации, которые предоставят эти места, либо помогут восстановить документы, если они утеряны, чтобы вернуться домой.

— Любое массовое поселение в лесу приводит к экологической проблеме — пожару, замусориванию, рубкам, вытаптыванию уникальных растений. И с этой точки зрения нахождение людей в лесу нежелательно, — поясняет ситуацию со стихийными поселенцами биолог и эколог Вениамин Голубитченко. — Но с другой стороны любой гражданин нашей страны имеет право на свободное посещение территории лесов, берегов общего пользования, не защищенными особыми статусами. Место, где провели проверку, таковым и является: оно не включено в территорию заповедника Утриш. В этом смысле получается: выселяя туристов — нарушаем их права. Земли лесного фонда должны быть общедоступными. Вот такая юридическая коллизия.

Ранее Правда. Ру приводила рассказ хиппаря, который на перекладных объехал всю страну.

Фото: Блокнот Анапы

Читайте также:

"Бомжей за уши не оттащишь от улицы"