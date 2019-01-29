Учителю школы в Улан-Удэ объявили выговор за урок противогазах для опоздавших детей

Учитель из школы в Улан-Удэ получил выговор за то, что несколько учеников весь урок ОБЖ провели в противогазах в качестве наказания за опоздание. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Про инцидент в школе № 58 стало известно из источников в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Бурятии. Родители учеников обратились к общественности с просьбой наказать учителя ОБЖ за то, что он наказал семиклассников из-за опоздания противогазами, в которых дети просидели около 40 минут.

Педагогу, применившему неправильный, по мнению общественности, подход к детям сделали выговор за странный метод наказания. В школах используют противогазы на уроках для того, чтобы научиться с ними обращаться, но не более. После происшествия учитель сам извинился перед родителями учеников на педагогическом совете.

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