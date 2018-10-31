Мастер спорта по боксу забил провинциалку за бутылку

Страшное случилось в Омске. В начале августа этого года омичи, спешащие по своим делам, увидели за гаражами избитую до полусмерти женщину.

Неравнодушные жители Омска вызвали пострадавшей медиков, но те не смогли спасти жить несчастной. Она скончалась он закрытой черепно-мозговой травмы.

Полицейские установили личность умершей и выяснили, что ей было 42 года. Оказалось, что накануне своей смерти он познакомилась с 23-летним молодым человеком. Знакомство новоиспеченная пара решила отметить и устроила застолье прямо за гаражами.

Но все пошло наперекосяк. Во время распития спиртных напитков женщина заметила, будто молодой человек наливает себе гораздо больше, чем ей. Она возмутилась. Между собутыльниками завязался ожесточенный спор, под конец которого молодой мужчина просто-напросто избил женщину. Ушел с места преступления он не срезу — предварительно допил все спиртное и лишь потом ретировался.

Омские стражи правопорядка отметили, что задержанный ими мужчина является мастером спорта по боксу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на день города в Омске, на главной улице города, поставили виселицу. Потом все отрицали и говорили, что это не виселица вовсе. Омичей, однако, пожелавших просунуть голову в петлю, оказалось много.

Читайте также:

И снова Омск: в Сибири страдают даже медведи…