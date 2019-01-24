Новосибирск: продается гражданская позиция

Помогать ближнему всегда было в российских традициях. Люди бесплатно заботятся о больных, стариках и брошенных детях. Активная жизненная позиция тех, кто организует благотворительные проекты, делает лучше мир вокруг. И, как правило, помимо этого, такие люди заняты и другой работой, ведь известно, что от общественной деятельности доход не прибавляется. Так что при виде общественника, не занятого ничем, кроме борьбы за народное счастье, очень хочется понять, на что он живет.

Вопрос, вообще-то, непраздный: среди активистов встречаются личности, неподкупность которых вызывает сомнения. Прикрываясь общим благом, они работают отнюдь не на людей, которых якобы защищают, а на собственный карман, продают свою "активную позицию" тому, кто больше заплатит, полностью дискредитируя тем самым саму идею бескорыстного служения обществу. Порой доходит и до открытого вымогательства и мошенничества. И сколько веревочке ни виться, а конец все равно будет: шила-то в мешке не утаишь, особенно в эпоху социальных сетей.

В Новосибирске есть примеры таких "общественников". Например, вокруг личности и деятельности некой Светланы Мироновой уже давно ходят очень нехорошие слухи.

Прославилась Миронова на ниве борьбы за права жильцов дома, в котором живет: достигнуть успеха помогло грамотное применение Жилищного кодекса и опыт работы в коммерческих структурах. Отсюда и пошла слава: Миронова стала региональным координатором проекта "Школа грамотного потребителя" и председателем общественного совета при министерстве ЖКХ Новосибирской области. Кроме того, Миронова числится помощником депутата горсовета Новосибирска. Правда, совсем недавно единороссы отношения с Мироновой прекратили. В декабре прошлого года нашли ей замену и на посту регионального координатора "Школы грамотного потребителя", так что бренд проекта в соцсетях Миронова сейчас использует, наверное, не совсем законно.

Пользователи социальных сетей уже не раз обвиняли ее в личном интересе. Они рассказывали о том, что ее активность внезапно проявлялась тогда, когда на горизонте появлялось выгодное дело. В своем аккаунте во "ВКонтакте" Миронова не так давно разместила очередной пост о борьбе против застройщика, который якобы мешает жильцам окружающих домов. Однако по итогам разоблачительной дискуссии Миронова пост скрыла.

Между тем, в телеграм-канале "Сибирская фактология" открыто пишут о том, что свои бурные протесты против строительства магазина "Лента" на улице Котовского она прекратила как-то очень резко. Неужели уверилась в законности стройки? То, что Миронова сейчас живет за счет "общественно полезного", приносящего, видимо, хороший доход дела — явление временное. Кто знает, может, кто-то из пострадавших застройщиков когда-нибудь обратится в правоохранительные органы.

Очень жаль, что такие случаи есть в нашей жизни. Это подрывает веру людей в то, что кто-то действительно может работать ради того, чтобы изменить их жизнь к лучшему. А ведь такие люди есть, их много. Просто Светлана Миронова вряд ли входит в их ряды.

Источник фото: "Википедия"