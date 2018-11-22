Завуч одной из школ Новосибирска отобрала у ребёнка телефон и потребовала удалить обои с героями аниме-мультфильма. Об этом стало известно из Twitter матери ученика.
В сообщении говорится, что ребёнок пользовался телефоном во время урока, за что его и забрала преподаватель. Самого школьника отправили писать объяснительную в кабинет к завучу. Там завуч увидел на телефоне обои из аниме и потребовал немедленно удалить их. Мать приводит аргументацию педагога: аниме запрещено, об этом он прочёл на развлекательном портале "Пикабу".
По возвращении из школы ребёнок рассказал историю родителям и мама позвонила завучу за объяснениями. По её словам, ей заявили, что у сотрудников школы существует рекомендация запрещать аниме, потому что оно разрушает психику. На просьбу матери ознакомиться с этой рекомендацией, педагог начала юлить. На вопрос, почему вообще телефон её сына оказался у завуча, преподаватель ответила, что в школе всё частное становится общественным.
История продолжилась звонком матери в министерство образования. Там ей сообщили, что забирать телефон преподаватели не имели право и рекомендации запрещать аниме не существует. Но добавили, что в аниме существует 25-й кадр и скрытые коды из слов, которые в перспективе разрушат нацию, а те, кто смотрят аниме — сектанты.
Рассказ матери завершился визитом в школу, где на приёме у директора и завуча ей принесли извинения.
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