Что волнует жителей Иркутской области

Чем живут жители Иркутской области? Естественно, они озабочены общероссийскими проблемами. Но есть и сугубо региональные вопросы, которые необходимо решать прямо сейчас. И эти вопросы требуют вмешательства на всех уровнях власти и управления.
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