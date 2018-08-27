Что волнует жителей Иркутской области

Чем живут жители Иркутской области? Естественно, они озабочены общероссийскими проблемами. Но есть и сугубо региональные вопросы, которые необходимо решать прямо сейчас. И эти вопросы требуют вмешательства на всех уровнях власти и управления.



Что волнует жителей Иркутской области

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