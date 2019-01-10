Скончался онкобольной мальчик, о котором просили Путина

10 января в больнице скончался трехлетний Владислав Шестаков из города Черемхово, о помощи которому попросили Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Иркутской области.

Диагноз у ребенка был неутешительный - нейробластома забрюшинного пространства четвертой стадии. О помощи ребенку с перевозкой ребенка к месту лечения в Турции попросил журналист из Владивостока. Однако врачи признали его нетранспортабельным и инкурабельным.

О том, что риск заболеть онкологическими заболеваниями за последние пять лет вырос в России на 8%, сообщил замгендиректора Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Валерий Старинский.

Наиболее высокая смертность от онкологии наблюдается в Псковской, Тверской, Тульской, Орловской областях и Севастополе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе семинара для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов Федерации при Федеральном Собрании России.

В октябре более 70% российских врачей, опрошенных в рамках исследования Общероссийского народного фронта, заявили о нехватке лекарств в больницах. Из трех тысяч врачей, принявших участие в исследовании ОНФ, более 20% заявили о случаях, когда онкобольные не могли получить обезболивающие лекарства.

Как сообщала "Правда.Ру" детские лакомства, в составе которых есть нефтепродукты, очень опасны для здоровья и могут вызвать онкологию. Среди них - газировка, фруктовые желатинки, чипсы, пирожные в упаковках и даже конфеты M&M'S.

Фото: Fotodom.ru

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