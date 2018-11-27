Об этом президент России Владимир Путин узнает из адресованного ему письма от депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева. Из-за возможной сдачи в аренду охотоугодий близ родного села Лайтамак абсолютное большинство местных членов партии "Единая Россия" желают массово покинуть её.
В письме районный депутат Урамаев рассказывает о том, как жители села выступали против проведения аукциона. Ещё 27 сентября они обратились к властям, а через месяц, узнав, что жители единогласно выступают против, губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился аукцион отменить, а с жителями Заболотья "провести беседы".
Однако, продолжает повествование Урамаев, никаких встреч и бесед организовано не было. Жителям села раздали 35 охотничьих билетов, а на следующий же день аукцион был запущен снова — по той же цене, что и прежде.
Урамаев добавляет, что из-за сложившийся ситуации, граждане стали не просто критиковать политику партии, а требовать "бланк на выход из партии". Жители боятся, что при передаче территорий коммерсантам им запретят ходить в лес, рыбачить.
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