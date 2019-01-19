Каждый житель Новосибирска съедает за жизнь с десяток пауков

Миллионы жителей планеты Земля страдают арахнофобией, или, проще говоря, боязнью пауков. Однако, съесть паука наверняка не захотят и те, кто и слыхом не слыхивал о подобной проблеме.

Но, как говорят специалисты из Института систематики и экологии животных, это, к сожалению, в порядке вещей. Так, ученые заявили, что, каждый житель Новосибирска, например, съедает за всю свою жизнь порядка 8 пауков. Зачастую это происходит во сне, указывают эксперты. Пауки, заявляют они, по ночам заползают человеку в рот в поисках надежного и безопасного убежища.

Также, сообщают ученые из Института систематики и экологии животных, в Новосибирскую область в частности и Сибирь в общем в последние годы нагрянули каракурты, опасные для человека и животных ядовитые пауки. Особо бояться, впрочем, считают специалисты, не нужно — в период с 2003 года их в регионе видели всего лишь несколько раз. Они "переехали" в Сибирь вследствие глобального потепления, поясняют ученые.

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