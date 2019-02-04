Голодные обмороки школьников в Кузбассе подтвердились.

Комплексная проверка работы школ Кемеровской области подтвердила сообщение уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Кислицына о фактах голодных обмороков среди учеников. Оказалось, что такие случаи просто не регистрируют, чтобы не проводить расследований.
В восьми школах области выявлены нарушения в организации питания детей. Так, в поселке Барзас кормят только 89 из 216 учеников местной школы, в поселке Кунеево не обеспечены питанием 40 детей, кроме того, там обнаружено воровство продуктов сотрудинками. В селе Пашково пода не пригодно для питья, а для обогрева помещения используются электроплиты.
При этом, заместитель губернатора утверждает, будто бы школьников, не охваченных питанием, в регионе нет. Скандальную ситуацию изучают в Следственном комитете.
О систематических голодных обмороках в школах региона детский омбудсмен Дмитрий Кислицын заявил 23 января на заседании областного совета. А депутат Госдумы Олег Шеин сообщил "Правде.Ру", что подобные инциденты происходят по всей России.
Источник фото: "Правда.Ру"
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