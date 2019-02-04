Голодные обмороки школьников в Кузбассе подтвердились

Комплексная проверка работы школ Кемеровской области подтвердила сообщение уполномоченного по правам ребенка Дмитрия Кислицына о фактах голодных обмороков среди учеников. Оказалось, что такие случаи просто не регистрируют, чтобы не проводить расследований.

В восьми школах области выявлены нарушения в организации питания детей. Так, в поселке Барзас кормят только 89 из 216 учеников местной школы, в поселке Кунеево не обеспечены питанием 40 детей, кроме того, там обнаружено воровство продуктов сотрудинками. В селе Пашково пода не пригодно для питья, а для обогрева помещения используются электроплиты.

При этом, заместитель губернатора утверждает, будто бы школьников, не охваченных питанием, в регионе нет. Скандальную ситуацию изучают в Следственном комитете.

О систематических голодных обмороках в школах региона детский омбудсмен Дмитрий Кислицын заявил 23 января на заседании областного совета. А депутат Госдумы Олег Шеин сообщил "Правде.Ру", что подобные инциденты происходят по всей России.

Источник фото: "Правда.Ру"

Читайте также

В школах могут ввести единые стандарты на бесплатное питание

Столы для богатых и бедных в школьных столовых "поделили" детей Екатеринбурга

Как чиновники из Подмосковья монополизировали услуги детского питания

Губернатор назвал кузбассцев "бесформенными телами в трусах"