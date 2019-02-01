Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей

После закрытия одной из школ в Якутии, жители нового микрорайона решили перевести своих детей в ближайшую школу — "Айыы Кыhата". Однако директор школы отказалась принимать русскоговорящих детей аргументировав это тем, что в школе нет мест.
Местные жители сообщают, что дело не в отсутствии мест. Родители детей, которые обучаются в "Айыы Кыhата" выступили против принятия в школу русскоязычных детей, чтобы они не повлияли на образовательную программу и национальное воспитание.
"В школе "Айыы Кыhата" особая концепция обучения, которую необходимо сохранить. Поэтому мы против того, чтобы в школу принимали русскоговорящих детей", — сказал один из членов родительского комитета школы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Конституционного суда Якутии выделить в законодательстве понятие "коренной народ", которым считаются представители якутского этноса.
Фото: sakha. gov.ru
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