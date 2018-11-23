Россияне собрали деньги на жилье замерзавшей пенсионерке с валежником

Любопытная и добрая история произошла с обычной жительницей небольшой российской деревни.
72-пенсионерка проживала в деревушке Стризнево Вологодской области. В частном доме она жила не одна, а вместе со своей дочерью и внуком. Денег семье не хватало — чтобы протопить избу и не замерзнуть, пожилой россиянке приходилось собирать валежник.
Об истории несчастной пожилой жительницы Вологодской области общественности стало известно из сообщений в федеральных средствах массовой информации. Сразу же после того, как журналисты отсняли и выпустили в эфир материал, к российской пенсионерке приехали несколько мужчин и привезли дров. Еще через несколько дней в сети Интернет начался сбор средств на жилье для вологодской семьи.
В акции приняли участие несколько тысяч неравнодушных россиян. На собранные ими деньги пожилая женщина, ее дочь и внук смогут позволить себе новую квартиру в современном многоэтажном доме.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава небольшого поселения в Тверской области отказывается выполнять постановление суда и ремонтировать дорогу, ведущую к поселку. По его словам, он на своем автомобиле проезжает по ней легко и просто. И еще, добавил мужчина, по его мнению, жители поселка стали сегодня "какими-то нежными".
Читайте также:
Валежник, ягоды, грибы: как россиянам разбогатеть…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Убийство католика, ирландца по происхождению, президента Кеннеди 22 ноября 1963 года - грандиозная и жесточайшая провокация всех времен. Она случилась, когда у людей дома уже были телевизоры, а значит, по мнению философа Николя Бонналя, прямая возможность посредством телевидения подвергнуться нападению и оскорблению со стороны чудовищного заговора.