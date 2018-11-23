Россияне собрали деньги на жилье замерзавшей пенсионерке с валежником

Любопытная и добрая история произошла с обычной жительницей небольшой российской деревни.

72-пенсионерка проживала в деревушке Стризнево Вологодской области. В частном доме она жила не одна, а вместе со своей дочерью и внуком. Денег семье не хватало — чтобы протопить избу и не замерзнуть, пожилой россиянке приходилось собирать валежник.

Об истории несчастной пожилой жительницы Вологодской области общественности стало известно из сообщений в федеральных средствах массовой информации. Сразу же после того, как журналисты отсняли и выпустили в эфир материал, к российской пенсионерке приехали несколько мужчин и привезли дров. Еще через несколько дней в сети Интернет начался сбор средств на жилье для вологодской семьи.

В акции приняли участие несколько тысяч неравнодушных россиян. На собранные ими деньги пожилая женщина, ее дочь и внук смогут позволить себе новую квартиру в современном многоэтажном доме.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава небольшого поселения в Тверской области отказывается выполнять постановление суда и ремонтировать дорогу, ведущую к поселку. По его словам, он на своем автомобиле проезжает по ней легко и просто. И еще, добавил мужчина, по его мнению, жители поселка стали сегодня "какими-то нежными".

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