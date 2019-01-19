В регионах начали продавать яйца поштучно для небогатых покупателей

В Вологодской области продуктовые магазины начали торговать куриными яйцами поштучно.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как именно ушлые владельцы супермаркетов в России принялись активно обманывать жителей страны. Так, например, они поголовно пытаются продать поменьше товара за ту же сумму — девять куриных вместо стандартного десятка, 0, 485 литра вместо привычных 0,5. Россияне в социальных сетях изумляются изворотливости и хитрости предприимчивых владельцев российских супермаркетов.
В Вологодской области же пошли еще дальше. Теперь там можно взять с прилавка на кассу одно-единственное яйцо. Оно, кстати, стоит 7 рублей и 70 копеек.
Напомним, что цены на продукцию птицефабрик начали расти с декабря минувшего года. Федеральная служба государственной статистики, тщательно проанализировав ситуацию с продуктами в стране, выяснило, что те же куриные яйца подорожали в среднем на 26 %.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный федеральный российский телеканал посоветовал испытывающим финансовые трудности россиянам не покупать колбасу и обходиться без ванной. Так, заявили в эфире "Первого канала" эксперты, можно сэкономить треть семейного бюджета.
Читайте также:
В России появится пособие на бедность?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В России собственники домов могут отказаться от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщила руководитель Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.
Постсоветская республика занимает первое место в мире по количеству трудовых мигрантов.
Районный суд города Грозный рассмотрел и удовлетворил иск прокуратуры Чеченской Республики к «Газпром межрегионгаз Грозный», в котором была указана необходимость снятия с населения долга суммой более 9 миллиардов рублей за использование природного газа.
Антикитайские настроения в Казахстане растут и подогреваются местными элитами, которые сигнализируют Пекину, что "не все так гладко".