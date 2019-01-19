В регионах начали продавать яйца поштучно для небогатых покупателей

В Вологодской области продуктовые магазины начали торговать куриными яйцами поштучно.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Ранее "Правда.Ру" подробно писала о том, как именно ушлые владельцы супермаркетов в России принялись активно обманывать жителей страны. Так, например, они поголовно пытаются продать поменьше товара за ту же сумму — девять куриных вместо стандартного десятка, 0, 485 литра вместо привычных 0,5. Россияне в социальных сетях изумляются изворотливости и хитрости предприимчивых владельцев российских супермаркетов.

В Вологодской области же пошли еще дальше. Теперь там можно взять с прилавка на кассу одно-единственное яйцо. Оно, кстати, стоит 7 рублей и 70 копеек.

Напомним, что цены на продукцию птицефабрик начали расти с декабря минувшего года. Федеральная служба государственной статистики, тщательно проанализировав ситуацию с продуктами в стране, выяснило, что те же куриные яйца подорожали в среднем на 26 %.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что главный федеральный российский телеканал посоветовал испытывающим финансовые трудности россиянам не покупать колбасу и обходиться без ванной. Так, заявили в эфире "Первого канала" эксперты, можно сэкономить треть семейного бюджета.

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