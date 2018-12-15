Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Ленинградской области.
Глава государства встретился с ребенком и его семьей в овальном зале Константиновского дворца. После недолгой беседы Владимир Путин вручил россиянам подарки. Тяжелобольному мальчику достался полет на вертолете над Санкт-Петербургом. Увидеть культурную столицу Российской Федерации было заветной мечтой ребенка.
Не так давно российский президент, напомним, посетил форум добровольцев России. Там волонтеры рассказали Владимиру Путину о замечательной акции. Суть ее состоит в том, что дети, которые испытывают серьезные проблемы со здоровьем, рассказывают о своих заветных мечтах и стремлениях, а неравнодушные жители страны помогают им в их исполнении. Владимиру Путину, отметим, инициатива эта понравилась, и он взялся исполнить мечты сразу пяти детей.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин пользуется большой поддержкой и доверием среди жителей страны. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что многие россияне поддержали его слова о рае и аде. Путин, напомним, заявил, что в случае ядерной войны россияне отправятся в рай, а те, кто эту войну устроил — в ад, так как "раскаяться не успеют".
Фото: kremlin. ru
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