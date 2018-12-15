Мошенники из России изобрели новый способ вымогательства денег у автолюбителей

Автолюбители из культурной столицы России, славного города Санкт-Петербурга, столкнулись с новым видом мошеннической хитрости.
Так, сообщают очевидцы, мошенники в последнее время повадились клеить на лобовое стекло автомобилей предупреждения их владельцам. Так, водителей злоумышленники предупреждают о том, что якобы видели, как те нарушили ПДД. В записке также указан расчетный счет, на который мошенники советуют автолюбителям перечислить деньги. В противном же случае, обещают злоумышленники, они сообщат о нарушении ПДД в ГИБДД. В записке они указывают, что у них якобы даже есть фотоснимки, на которых запечатлено правонарушение.
Представители ГИБДД города Санкт-Петербурга заявили, что не могут зарегистрировать анонимный "донос", а питерские автовладельцы восхищаются находчивости, креативности и изворотливости современных мошенников. Некоторые отмечают, что записки чаще всего появляются на парковках у местных университетов. Так что, раздумывают питерские автовладельцы, занимается шантажом, скорее всего, молодежь.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в одной из популярных социальных сетей мошенник разоткровенничался и рассказал, как он и его "коллеги" обманывают автолюбителей на российских трассах. Так, если верить пользователю сети Интернет, то обращаться к сотрудникам ДПС толку нет — злоумышленники давно их "купили".
Фото: Pravda. Ru
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