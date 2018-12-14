Александр Беглов и Игорь Албин могут побороться за пост губернатора Петербурга

Вице-губернатор Игорь Албин назван самым влиятельным чиновником Санкт-Петербурга, по версии местных СМИ, и вполне может претендовать на то, чтобы стать первым человеком в городе. В то же время Александр Беглов, будучи временно исполняющим обязанности губернатора Северной столицы, также проявил губернаторские амбиции.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, вероятно, будет бороться за пост главы города. У него есть все шансы стать губернатором без приставки "врио".

Однако СМИ увидели серьезного соперника — действующего вице-губернатора Игоря Албина, который назван самым влиятельным чиновником Северной столицы, по версии экспертов местных изданий "Фонтанки" и "Города 812". Так что не исключен такой вариант развития событий, при котором Кремль может сделать рокировку и поменять Албина и Беглова местами, считают осведомленные в петербургской политике люди.

Согласно анонимному опросу в близких к политическим кругам источников, Албин представляется весьма вероятным кандидатом в губернаторы Петербурга. За вице-губернатора отдали бы свои голоса в случае выборов в ближайшие выходные девять процентов опрошенных, а за врио губернатора — 16 процентов.

При этом за Игоря Албина отдали голоса большинство экспертов, к которыми обратились петербургские издания во время составления "рейтинга влиятельности". У вице-губернатора Петербурга весьма прочные позиции в Смольном. На своей должности он работает с 2014 года и всегда отвечал за самые сложные участки городского хозяйства.

У Албина за годы государственной службы сформировался богатый послужной список. Он лидировал в списке лучших топ-менеджеров Петербурга и Ленобласти, а в декабре 2015-го вице-губернатор попал в топ 100 газеты "Деловой Петербург". Также у Игоря Албина имеется большой опыт министерской работы.

Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, также зарекомендовал себя как хороший руководитель и крепкий хозяйственник. На должность он был назначен 3 октября текущего года и за столь короткий срок произвел несколько эффективных назначений в администрации города.

По инициативе врио губернатора было принято решение перераспределить бюджет, за счет чего обеспечены средства на строительство дорог, здравоохранение и социальное обеспечение горожан. Также были выделены немалые средства на ремонт школьных стадионов и спортплощадок. Кроме того, врио губернатора Александр Беглов предложил провести ряд мероприятий, направленных на повышение качества бюджетной политики города.

Помимо этого, по инициативе Беглова было решено приобрести контрольный пакет акций "Метростроя", чтобы контролировать процесс развития стратегически важной транспортной инфраструктуры города. Отметим, что Албин тоже принимает в этом процессе участие и проявляет себя сейчас как крепкий и дельный профессионал.