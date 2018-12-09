Иностранные СМИ не считают Санкт-Петербург культурной столицей

Финская журналистка сравнила два города федерального значения — Москву и Санкт-Петербург и выразила сомнения по поводу статуса северной столицы, как центра российской культуры.

Как стало известно СМИ, корреспондент финской телерадиокомпании Yle Шешстин Крунвалль, сравнивая две российских столицы, заявил, что Санкт-Петербург вряд ли может называться культурной столицей России. Крунвалль находит очень забавным и "совершенно непостижимым" самомнение петербуржцев, которым "жизненно важно объяснить, что их город лучше, чем столица страны".

По мнению иностранной журналистки, Москва воплощает собой идею "динамичного развития, скорости, благосостояния и некоторого высокомерия", в то время как Петербург — относительно дружелюбное место, которое, однако, вызывает ощущение "маленького городка". Там все "немного медленнее, беднее и консервативнее", чем в Москве.

Крунвалль добавляет, что она относится к симпатией к обеим российским городам. Она предупреждает нападки в свой адрес жителей города на Неве и отмечает, что можно одинаково нежно относится к обоим городам.

"Город — это вам не верный муж, а значит, можно любить и два", — резюмирует Крунвалль.

Напомним, в конце октября Шешстин Крунвалль заявила, что шоу "Модный приговор" унижает слабый пол, поскольку идея передачи вращается исключительно вокруг внешнего облика героинь. На эти претензии финской журналистки ведущий "Модного приговора" историк моды Александр Васильев, заметил, что в программе не и на намека на унижение, речь идет исключительно о смене образа, "переодевания".

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