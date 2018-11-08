Государство может лишиться Транспортно-логистического комплекса в Усть-Луге

Противостояние вокруг ТЛК в порту Усть-Луга набирает обороты.

Дело в том, что в начале нынешней осени ОАО "Транспортно-логистический комплекс" было снова выставлено на торги, причем в режиме максимальной секретности.

По информации издания "Наша Версия", все попытки заинтересованных в сделке ознакомиться с документами потерпели неудачу. И это еще раз подтверждает известный и ранее факт, что есть лица, которые заинтересованы в усложнении и затягивании процесса.

Надо сказать, что данный ТЛК создан для хранения и перевалки грузов в границах морского торгового порта "Юг-2", для строительства портовых объектов. Также ТЛК наделен правом аренды участков у таких столпов, как комитет по природным ресурсам Ленобласти, Росморречфлот и т. д.

Стоит упомянуть и о стратегической важности комплекса, который, между прочим, оценивается не менее чем в десять миллиардов рублей. Порт можно эксплуатировать круглогодично, а потому "приценивались" к нему многие российские чиновники высшего эшелона, а также представили крупных компаний.

Между тем никому не удалось взять в руки документы, раскрывающие подробности обременения комплекса.

Речь идет о договорах субаренды и аренды, которые с ООО "Новые коммунальные технологии" (НКТ) заключил конкурсный управляющий компании ТЛК Андрей Мариничев. Об этом сообщает "Наша Версия". Таким образом, как поясняет издание, то самое имущество ТЛК, которое сейчас выставлено на торги, на деле… находится в долгосрочной субаренде у НКТ.

Последнее еще в январе 2018-го перекупило долг банкротящегося комплекса перед Сбербанком, размер которого оценивался в 5,2 миллиарда рублей. Перекупить же долг неизвестным способом удалось за гораздо меньшую сумму. Соответственно, НКТ получило статус залогового кредитора.

Но на этом НКТ не остановилось. Как сообщает издание, при попустительстве Мариничева, в деле о банкротстве в реестр требований были добавлены дополнительные проценты за пользование заемами и неустойка. Именно таким образом кредитный массив комплекса удвоился и превысил сумму в десять миллиардов рублей.

При этом нигде не отражено письменное согласие владельца имущества на обременение его субарендой. Издание заключает, что имеющие место события невозможно воспринимать иначе как действия, направленные против интересов собственника и остальных участников торгов.

Процесс продажи банкротящейся компании тянется с прошлой весны, когда торги откладывались, поскольку участники отсутствовали. Сейчас же в истории наметился новый виток.

На этот раз причиной для затормаживания процесса стало непредоставление необходимой информации и документов потенциальным участникам торгов.

Не сделал это организатор торгов по продаже имущества в Усть-Луге — ООО "Спутник" (кстати, привлечен к делу он был тем самым Мариничевым). По факту непредоставления участниками были направлены жалобы в петербургское УФАС.

Такое "путанье карт" со стороны "Спутника", очевидно, формирует преимущество для залогового кредитора. А заинтересованность НКТ в приобретении комплекса тоже понятна, ведь, как заявляет издание, оно (НКТ) имеет право оставить имущество за собой по цене на десять процентов ниже начальной продажной цены.

При этом "Спутник" самостоятельно принимать участие в торгах не может, что является существенным моментов для понимания общей ситуации.

Подача жалобы в комиссию УФАС возымела действие. ООО "Спутник" обязали до 22 октября текущего года решение о признании торгов несостоявшимися отменить, нарушения в организации процесса остановить и дать возможность участникам полноценно ознакомиться с информацией по данному имуществу.

Однако, по информации издания, Андрей Мариничев тут же подал исковое заявление с попыткой оспорить "решение петербургских антимонопольщиков" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Наша Версия" обращает внимание, что между тем абсолютно незаконно "на счета ТЛК уже могли начать поступать средства от НТК за оставление имущества, которое должно было быть выставлено на торги, за залоговым кредитором по значительно меньшей цене". Издание предполагает, что Мариничев не знать об этом просто не может.

Также, в обход предписанию УФАС, "Спутник" признал торги несостоявшимися, что для организатора процесса "может означать, что процедура банкротства якобы была соблюдена".

А поскольку заявок на торги от участников так и не было подано, появляются формальные основания "для передачи активов ТЛК залоговому кредитору". И все это происходит вне норм действующего законодательства.

Издание приводит примеры из предыдущей деятельности господина Мариничева, изучив которые можно сделать вывод, что и в нынешнем деле прослеживается "авторский стиль" его работы, которой присуще замалчивание деталей сделок, использование документов, не являющихся подлинными, и прочие факты недобросовестности в делах.

В случае же, о котором идет речь выше, по данным издания, ситуация осложняется тем, что более 23 процентов акций ТЛК "находятся в госсобственности у двух субъектов".

В свете вышесказанного не слишком понятно невнимание к делу работников надзорных органов и госструктур. Между тем, надо понимать, что происходящее в долгосрочной перспективе может сказаться как на интересах всего региона, так и бюджета России.